"Super Mario 3d World", el videojuego más vendido del mes de marzo en España

Madrid, 20 abr (EFE).- El videojuego "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" para Nintendo Switch ha sido el juego más vendido en España el pasado mes de marzo, según la lista publicada este martes por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de acuerdo con los datos de Games Sales Data (GSD).

La plataforma Switch de la compañía japonesa Nintendo completa también el podio de los más vendidos con "Monster Hunter Rise" (segunda posición) y "Animal Crossing: New Horizons". El Top 5 lo coronan dos juegos -y grandes clásicos- de PS4 como son "Grand Theft Auto V" (cuarta posición) y FIFA 2021.

En PlayStation 5 (PS5) el videojuego más exitoso del pasado mes ha sido "Spider-Man: Miles Morales" seguido de "Demon's Souls", "Marvel's Avengers" y "Assassin's Creed Valhalla", un videojuego que completa el podio de los más vendidos en PS4 y que encabezan los ya reseñados "GTA V" y "FIFA 2021".

En su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de marzo han sido, por este orden: "Sonic Generations", "Sega Mega Drive Ultimate Collection", "Tomb Raider" y "Grand Theft Auto: San Andreas".

En XBOX Series, los más vendidos han sido "Assasin's Creed Valhalla", "Little Nightmares II" e "Inmortals: Fenyx Rising"; en XBOX One han sido "Grand Theft Auto V" "FIFA 21" y "NHL 20"; mientras que en XBOX 360 el podio lo conforman "Sonic Generations", "Sega Megadrive Ultimate Collection" y "Sonic & All Star Racing Transformed".

A los tres de mayores ventas para Switch -y de todo el panorama de viodejuegos a nivel nacional- para la otra plataforma de Nintendo, la "3DS", los más exitosos del pasado mes han sido "Yo-Kai Watch 2: Psychic Specters", "Pokemon Ultra Moon" y "Pokemon Ultra Sun".

Finalmente, la lista de videojuegos más demandados para PC han sido "Mafia: Trilogy", "The Sims 4" y "Fifa 2021".

Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por "Games Sales Data" (GSD), el panel de referencia a nivel europeo para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).