Susana Peix: Hay muchísimos niños con dificultades lectoras y se deben cubrir

Ceuta, 5 dic (EFE).- La escritora de literatura infantil Susana Peix, con más de 60 publicaciones sobre este género y 16 años de dedicación al tema, denuncia que en España hay "muchísimos niños con dificultades lectoras" cuyas necesidades deben cubrirse.

En una entrevista con Efe en Ceuta, donde ha participado en una jornada de accesibilidad, Susana Peix (Barcelona, 1969), que empezó a publicar en 2005, ha manifestado que se debe tener "conciencia" de que existe esta dificultad y hay que ayudar "porque a través de la lectura vamos aprendiendo".

En su opinión, en España hay "muchas carencias" en este aspecto al señalar que las editoriales "no tienen presente estas necesidades" aunque sea por desconocimiento "porque a veces es sólo cambiar la tipografía, con lo cual se pone por delante el diseño a otras cosas".

Por ello, ha lamentado que "encontrar colecciones que tengan en cuenta unas determinadas características para facilitar la lectura es complicado".

Especializada en accesibilidad a la lectura y bibliotecaria, ha abogado por poner énfasis en que todos los niños "tengan una lectura adaptada a sus necesidades porque cuanto más fácil lo hagamos más fácil será para todos".

Para alcanzar este objetivo, Susana Peix deja claro que en el mercado existen "unos materiales adaptados en el mercado editorial como el sistema braille, lectura fácil o sistemas alternativos de comunicación como la lengua de signos, que es otra de las adaptaciones que se pueden encontrar, sobre todo en infantiles".

Igualmente, "hay otras características como el papel, la tipografía, al contraste de color, a la disposición del texto o las ilustraciones que la acompañan, lo cual facilitará la lectura".

La escritora ha reivindicado la formación o escuchar a los colectivos implicados, "porque hay una gran cantidad de niños con dificultades de comprensión lectora".

Peix, que forma parte del proyecto "Bibliotecas Inclusivas" impulsado por el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Cataluña, ha valorado que cada día "haya más personas implicadas en la accesibilidad", por lo que su opinión es solicitada incluso desde otros países como México.

La escritora se ha referido al momento actual de la literatura infantil: "Está en muy buen momento y sigo pensando que se mantendrá. Yo me siento satisfecha de conseguir llegar a lectores que hasta ahora no tenían acceso y me recompensa mi trabajo como escritora".

Su consejo es que "hay muchísimas personas con necesidades lectores y la responsabilidad es de las administraciones que deben dar ayudas a las editoriales para conseguir que se incida en ese asunto y normalizar la discapacidad".