Susanna Nicchiarelli narra la vida y batallas de Eleanor Marx a ritmo de punk

Madrid, 8 jul (EFE).- La directora italiana Susanna Nicchiarelli realiza en su última película un retrato de Eleanor Marx, hija menor del filósofo alemán Karl Marx y una de las primeras mujeres en relacionar la causa socialista con la feminista. "A pesar de ser del siglo XIX es un personaje muy actual", dice a Efe.

"Era una mujer culta, libre en sus pensamientos, muy moderna", describe la directora de "Miss Marx", que en su anterior filme, "Nico, 1988" (2017) se acercó a otra figura femenina icónica, la cantante alemana y colaboradora de The Velvet Underground Nico.

"No se casó, decidió no tener hijos, estaba muy dedicada a su carrera política, tenía el control de su vida; y si lees sus cartas, puedes apreciar por su inteligencia y su ironía que es como si viviera hoy”, añade sobre la hija del autor de "El capital".

La película, que llega este viernes a las salas de cine tras haber competido en el pasado Festival de Venecia, muestra su implicación en la lucha por los derechos de los trabajadores, la abolición del trabajo infantil o los derechos de las mujeres.

Pero Nicchiarelli se centra en el plano personal y en su relación con Edward Aveling, un activista socialista, mujeriego y derrochador que la abocó a un callejón sin salida y finalmente al suicidio en 1898 con 43 años.

"Ella no podía aguantar más la situación, literalmente no le quedó otra opción", afirma la directora. "Ahora bien, eso no significa que perdiera las batallas por las que luchaba, no creo que fuese el gesto de una víctima, sino el de alguien que luchó hasta el fondo por aquello en lo que creía sin darse jamás por vencida".

Una de las escenas del filme recrea la representación de "Casa de Muñecas", en un doble juego entre lo que dice el texto de Ibsen y lo que Eleanor -apodada cariñosamente como Tussy- sufre en ese momento, la decepción con su padre y con su pareja.

En la piel de la protagonista se mete la actriz británica Romola Garai, conocida también por "Las sufragistas” (2015). "Necesitaba a una mujer inteligente", subraya Nicchiarelli, "interpretar a una de las más grandes feministas de todos los tiempos, que tenía una relación horrible con su pareja y dejaba que la tratara muy mal y que al final acaba suicidándose no es sencillo".

Eleanor Marx destacó también por sus trabajos como traductora. Entre otros, fue autora de la primera traducción al inglés de "Madame Bovary" de Gustave Flaubert y participó en la traducción y edición de los volúmenes de "El Capital", así como de numerosas conferencias.

Nicchiarelli tuvo acceso a una gran cantidad de documentos históricos, cartas y cuadernos conservados en los archivos de donde proceden, dice, "la mayoría de los diálogos" del guion.

Y combina material de archivo que muestra las condiciones de explotación de los trabajadores de la época y la Comuna de París con imágenes de la protagonista mirando a cámara, pronunciando sus discursos al ritmo de música punk (del grupo Downtown Boys), lo que refuerza esa interpelación al presente y a las nuevas generaciones.

"El punk es la música de la desesperación y la revolución, de vida y muerte al mismo tiempo; y la historia de Eleanor tiene todos estos elementos", señala la cineasta.

Silvia García Herráez