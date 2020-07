Sylvia Herrero: "En los pueblos tienes que ser tú mismo, no hay otra"

Zaragoza, 4 jul (EFE).- La periodista Sylvia Herrero debuta en el panorama literario con 'Santa Manuela', nombre de recién su publicada trilogía y del lugar imaginado en el que sitúa su trama, consciente de que "en los pueblos tienes que ser tú mismo, no hay otra".

'Cómo casarse en Santa Manuela', 'Londres te espera' y 'Tienes una cita' son los títulos de los tres libros de este lanzamiento de Planeta de Libros, en los que la escritora zaragozana teje un relato coral de muchos personajes y un indiscutible protagonista: el pueblo que todo lo une.

Pregunta: Ya está disponible en las librerías, no su primera novela, sino toda una trilogía. ¿Cómo lo está viviendo?

Respuesta: Todavía me sigue pareciendo que no me está pasando a mí. Lo estoy viviendo muy intensamente. Poder descubrir todo el proceso de creación que hay detrás de un libro me parece impresionante.

P.- Actualmente trabaja como periodista en televisión. Por su profesión, está acostumbrada a contar y a escribir...

R.- Sí, quieras que no, también tienes que contar historias. De hecho, yo creo que mi forma de escribir peco un poco del estilo televisivo, en el sentido de que elaboro un poco menos los textos y me gusta mucho más el estilo directo. Me gusta mucho más que pasen cosas a recrearme en los detalles. Soy mucho más de verbos que de adjetivos.

P.- Trasládenos a Santa Manuela.

R.- Santa Manuela no está en ningún sitio, pero, de estar en alguno, estaría en el Valle de Tena. Simboliza a todo el Pirineo. La idea es que Santa Manuela sea también un concepto, ese sitio en el que tú te sientes en casa, en el que te sientes a gusto. Es ese sitio al que te gusta volver; en el que el mundo se queda fuera. Es un lugar, pero también es la gente con la que te sientes bien.

P.- ¿Cuál es el punto de partida de la trilogía?

R.- Empieza con una boda, con un proyecto de boda. Pero, como os podéis imaginar, luego van pasando cosas. A partir de allí vamos a ir acompañando a un grupo de amigos en algo más de un año, tiempo en el que van madurando, todos van a cambiar y, sobre todo, la idea es dar mucha importancia al tema de los secretos.

Siempre me ha llamado la atención que vivimos al lado de mucha gente, gente con la que te cruzas todos los días al comprar el pan, pero, sin embargo, luego no los conoces en absoluto. Por ejemplo, en el segundo libro hay bastante de eso. En todos los libros van saliendo cosas de gente que se conoce mucho, pero, sin embargo, guarda sus cositas.

P.- En el libro también refleja algunos de los valores de los pueblos, como la unión ante las adversidades.

R.- Efectivamente, yo tengo dos pueblos, uno en la Comarca de Belchite y otro en Soria. Son pueblos pequeñitos y siempre me ha llamado la atención que la gente siempre se termina uniendo, un poco en modo masa, como no haría en una ciudad, en una población más grande. Ese tipo de sentimiento hace que terminen pasando cosas que en otros sitios no pasarían. Allí se estila mucho el "todos a una". Y quería reflejar un poco ese sentimiento.

Aparte, en los pueblos tienes que ser tú mismo, no hay otra. Te conocen a ti y a tus nueve generaciones anteriores. Entonces no puedes ir de nada que no seas porque directamente te conocen. Y es lo bueno también, te relajas.

P.- Dice que Santa Manuela podría situarse en el Pirineo aragonés. ¿Qué tiene de especial ese lugar para usted?

R.- Me encanta y es un sitio al que siempre me gusta volver. Además, la primera historia surgió allí, durante las inundaciones de Benasque de 2015. Estábamos allí con la televisión y no podíamos pasar porque el pueblo estaba incomunicado. Entonces, te paras a pensar... ¿Qué planes tendrían? ¿Quién está allí? ¿Cómo les ha afectado? A partir de allí, fui hacia atrás y salió el primero (de la trilogía). Me puse a apuntar y las líneas generales salieron aquella noche.

P.- ¿Cuándo decidió que quería publicar una- o varias- novelas?

R.- Me había apetecido siempre y, de repente, salió esta historia. Yo quería hacer 'thriller', pero la historia me eligió a mí y quería contarla.

P.- Sin embargo, el relato comienza con boda, ¿hay historias de amor?

R.- Hay varias y quería reflejar las diferentes formas de entender el amor. Desde la gente que aspira al matrimonio de toda la vida, los que directamente dicen "paso de casarme", los que miran hacia atrás, los que miran hacia delante, los amores reñidos...

P.- Y después de esta rotunda llegada a la literatura, ¿tiene pensado seguir contando?

R.- Historias hay siempre, yo sigo tomando notas. Escribir, escribiré siempre.

Por Inés Escario