System Of A Down lanzan sus primeras canciones en 15 años en apoyo a Armenia

Madrid, 6 nov. (EFE).- Quince años después de su último álbum, la banda californiana de origen armenio System of a Down ha sacudido este viernes las redes con el lanzamiento sorpresa de dos temas nuevos, "Protect The Land" y "Genocidal Humanoidz", que han dejado muy buen sabor de boca a sus seguidores y un poderoso llamamiento político.

Sin más datos acerca de si estas dos canciones inéditas se incluirán en un hipotético disco que tome el relevo a "Hypnotize" (2005), el grupo capitaneado por Serj Tankian sí ha comunicado su intención de recaudar fondos con ellas para las víctimas del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno Karabaj.

En concreto, será la organización Armenia Fund la receptora del dinero generado por la descarga de estas novedades, que han sido escritas y producidas por el guitarrista de la banda, Daron Malakian.

"Probablemente somos la única banda de rock que tiene gobiernos como enemigos, la única banda de rock que está en guerra, así que escribí estas canciones para levantar la moral de nuestras tropas y de los armenios de todo el mundo", ha señalado Malakian en un comunicado.

Nagorno Karabaj es un enclave armenio en territorio azerbaiyano, que formó parte de la Armenia soviética hasta su anexión por Azerbaiyán en 1921, durante la época estalinista.

El conflicto en este territorio empezó a trascender a partir de 1988, cuando se levantaron para pedir su incorporación a Armenia. La tensión fue creciendo hasta el estallido de una guerra que se prologó entre 1991 y 1994 y, desde entonces, existe un frágil equilibrio de alto el fuego que se ha roto de forma grave en 2016 y 2020.

El grupo comandado por Serj Tankian y Daron Malakian, y formado en 1994 en Los Angeles (California, EE.UU.), volvió a la actividad en 2011, tras un largo paréntesis de cinco años, lo que dio la posibilidad de disfrutar de su directo en ciudades como Madrid, donde ofrecieron un concierto como parte del Download Festival 2016.

La formación ha sido distinguida con un Grammy y cuatro nominaciones a estos premios gracias a sus cinco discos oficiales de estudio, desde el homónimo "System of a down" (1998) hasta el citado "Hypnotize" (2005), tres de los cuales lograron llegar a lo más alto en la lista oficial estadounidense, con unas ventas mundiales estimadas de más de 40 millones de copias.