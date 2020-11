También este 2020 habrá Festival Cine por Mujeres, un "acto de resistencia"

Madrid, 4 nov (EFE).- Los responsables del III festival Cine por Mujeres han confirmado hoy que el certamen se celebrará a pesar de las difíciles circunstancias del momento y lo harán con todas las medidas de seguridad en 15 sedes físicas, que proyectarán 55 filmes, además de 49 "online" que se podrán seguir en Filmin.

"Este año, cualquier acto que tenga que ver con la cultura es un acto de resistencia", ha dicho Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que es uno de los principales patrocinadores de un evento que se "consolida" con esta tercera edición en el más difícil de los momentos.

"Es necesario -ha considerado Gimeno-, no solo para los y las cineastas del mundo, sino como espacio de reflexión sobre la situación de la mujer, que aún sufre un déficit de valoración y reconocimiento en el sector cultural".

Este festival internacional, que se celebra desde hoy hasta el próximo 15 de noviembre, es un escaparate para mostrar los mejores largometrajes de todos los géneros hechos por mujeres, aparte de ponerlas en valor en la cadena de producción cinematográfica: creación, producción, promoción, distribución y consumo.

Además de Gimeno, hoy estuvieron en la presentación del festival, que tuvo lugar en Casa de América de Madrid, los codirectores del certamen Carlota Álvarez Basso y Diego Más Trelles, quienes desvelaron la nutrida programación de este año, además de la ganadora del premio a la trayectoria profesional, la sonidista Eva Mariño, responsable del sonido de más de 70 cintas, habitual de directores como Icíar Bollaín, Manuel Martín Cuenca o Jaime Rosales.

En total habrá doce cintas en la Sección Competitiva, además de las películas de inauguración y clausura -la uruguaya "Los tiburones", de Lucía Garibaldi, y "Rompiendo las normas", de la británica Philippa Lowthorpe, respectivamente-, y se han programado 12 secciones paralelas con 46 títulos de ficción y documental, y una cinta de animación.

Según ha explicado la delegada del Instituto Polaco de Cultura, Inma Flor, representante del país invitado este año, el cine polaco hecho por mujeres tendrá una importante representación en la sección "Focus Polonia", con títulos como "Scars", de Agnieszka Zwiefka; "Nothing is Lost", de Kalina Alabrudzinska, y "The Iron Bridge", de Monika Jordan Modzianowska.

Estas cintas se podrán ver en la Academia de Cine, que junto con la Sala Berlanga de la Fundación SGAE, Casa de América, Casa Árabe, Sala Equis, Cineteca Madrid y, por primera vez, el Goethe-Institut Madrid y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, han programado secciones del festival.

Un calendario que incluye títulos de estreno como "Descubriendo a José Padilla", "Sanmao la novia del desierto" o "Cartas Mojadas", ganadora del Premio a Mejor Documental en el pasado Festival de Málaga, y otros imprescindibles como "La asfixia", "La hija de un ladrón", "Ojos negros", "Arima", "Varados", "La inocencia", "Violeta no coge el ascensor" o "La vida sin Sara Amat".

También el Cinestudio del Círculo de Bellas Artes hará proyecciones físicas, como la ganadora del premio del público de San Sebastián "El agente topo", así como la sala La Morada, que proyectará la alemana "La Audición", de Ina Weisse, y la francesa "Próxima", de Alice Winocour, ambas premiadas en San Sebastián.

A su vez, Filmin completará día a día esta programación, ofreciendo "online" los títulos del festival, mientras la televisión 8madridTV se suma con cuatro largometrajes de directoras que forman parte de la historia de España, como Pilar Miró o Eva Lesmes.

Casa de América participa con el ciclo "Inéditas desde Bolivia y Costa Rica" con cintas de Yvette Paz-Soldán, que visitará el festival para presentar "La tonada del viento" y Sofía Quirós Úbeda, con "Ceniza negra"; el Thyssen exhibirá "Beyond the visible", de Hilma af Klint.

Por su parte, el Institut Français de Madrid proyectará una selección de obras de Alice Guy, la primera directora de cine del mundo, con una selección de 13 divertidos cortos de finales del XIX y principios del XX, mientras el Mk2 Palacio de Hielo se reserva la "Retrospectiva Céline Sciamma".