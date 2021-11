Tanxugueiras enfila Eurovisión: Es un momento próspero para la música gallega

A Coruña, 20 nov (EFE).- El grupo de música tradicional gallega Tanxugueiras sueña con hacer historia en el Festival de Eurovisión y llevar su música a Turín el próximo mes de mayo si logra superar, en el Festival de Benidorm, el último corte de selección tras su rotundo éxito con "Figa", la canción con la que ha logrado liderar las votaciones de "La elección interna", un macrosondeo elaborado por Eurovision-Spain.com. En el año 2018 el trío Tanxugueiras, formado por Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, consiguió subir a la cima del podio en la categoría de mejor álbum gallego de los premios MIN de música independiente y también fue finalista en 2019, lo que ha hecho crecer al grupo hasta superar el millón de reproducciones en Youtube."Figa" es el trabajo de unas "cantareiras de una nueva década", así se definen, "exponentes de una generación abierta a la evolución y reformulación de las músicas de creación colectiva gallega", frase con la que explican su raíz musical y con la que han encandilado al público que ha tomado parte en la preselección de los 12 candidatos finales.Desde entonces sus vidas se han revolucionado y han visto cómo sus publicaciones "referentes a Eurovisión echan humo en las redes sociales", ha explicado Sabela Maneiro en una entrevista concedida a Efe, si bien el secreto mejor guardado de Tanxugueiras, y del que no pueden soltar prenda hasta que RTVE lo permita, es la composición, obviamente de su inconfundible estilo, con la que concurrirán al Festival de Benidorm para defender la canción que representaría a España en Turín 2022. Pregunta: ¿Cómo surgió la idea de presentarse a Eurovisión y quién les animó?Respuesta: Después de todo lo que se armó con la encuesta de eurovision-spain.com la verdad es que nos llegaron muchísimos mensajes de apoyo en donde deseaban que un grupo gallego estuviese en la preselección y decidimos que esta era una buena oportunidad para presentarse al concurso y reivindicarnos con una canción en gallego. P: ¿Es este un momento maduro para una propuesta como la que presenta Tanxugueiras para Eurovisión?R: Sí, porque la mentalidad del público ha cambiado y este es un momento próspero para la música de raíz gallega y para otras músicas de raíz del Estado; mucha gente de fuera de España, que no tiene vinculación con las músicas tradicionales, está barajando la posibilidad de trabajar con esta música y hay que aprovecharlo. P: ¿Les ha sorprendido la respuesta del público?R: La gente está pidiendo un cambio porque necesita escuchar algo nuevo y cambiar el chip; las músicas de raíz tienen algo muy primario, de la tierra, que va al corazón de las personas y una muestra de cómo el idioma también es un conductor para entendernos y darnos cuenta de que las culturas unen. P: ¿Qué hay detrás de esta canción, cuál es su historia?R: Es una denuncia de una caza de brujas, que aún se practica hoy por hoy, que trata de expresar la importancia de estar unidos, hombres y mujeres, no solo las mujeres. Queríamos hacer algo que llegara al público y que sirviese para pensar que hay muchas cosas que cambiar todavía, reclamar un papel más solidario de todas las mujeres porque todas estamos en la misma guerra.P: ¿Cómo han sido capaces de montar esta revolución?R: No sé por qué hemos sido ganadoras y no tenemos una fórmula para ganar. Hasta el final no nos enteramos de este tremendo resultado, así que todo lo que nos está pasando nos ha parecido surrealista, pero las cosas pasan por algo y nos demuestran que no hay nada imposible, y creemos que el público de Eurovisión pide a gritos algo ver algo nuevo y muy distinto. P: En la lista se puede ver que han superado a artistas de rotundo éxito y de enorme actualidad como Lola Indigo, Rosalía, Nathy Peluso...R: Ganar una encuesta en la que están todos estos participantes que aspiran a lo mismo es tremendo. No somos conscientes del revuelo que se está montando porque somos unas chicas muy normales que tienen una vida muy normal a las que les está pasando todo esto de repente; pero estamos muy agradecidas y sentimos que el trabajo tradicional, en gallego, que hace país, también le gusta a la gente. P: Su éxito coincide con la explosión del audiovisual gallego a nivel nacional ¿No es casual?R: Galicia es una potencia en bruto a nivel artístico y audiovisual. Musicalmente también hay una industria que está creciendo porque los gallegos somos muy trabajadores, perfeccionistas y cabezones y poco a poco se está valorando lo que hacemos en todos los campos. A ver si ahora aparcamos los prejuicios y comienza a salir el orgullo gallego.P: ¿Qué tiene que pasar para que Tanxugueiras vaya a Eurovisión?R: Que se abran las miras de los que deciden. Que no se quede todo en palabrería y que se trate a nuestra canción como otra cualquiera de otro idioma. Queremos que el público disfrute. P: ¿Vuestra propuesta a Eurovisión es una reivindicación cultural?R: Lo es y se puede ver en los debates que hay en las redes sociales, en donde la gente expone abiertamente lo que piensa y creemos que es buenísimo. No somos todos iguales, pero también podemos convivir y comunicarnos con una lengua que nos hace saltar si nos la tocan y este es el momento de la unión y de la fuerza.

Carlos Alberto Sánchez