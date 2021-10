Tears For Fears publicará en febrero su primer disco de estudio en 17 años

Redacción Cultura, 13 oct (EFE).- Tears For Fears publicará el próximo 25 de febrero su primer disco de estudio en 17 años, "The Tipping Point", que será, según su discográfica, "una reflexión a nivel personal y profesional de la pareja y del mundo con el que se han enfrentado en años recientes".

Para su realización, el dúo británico de "new wave" integrado por Roland Orzabal y Curt Smith, señero de los años 80 con éxitos como "Everybody Wants To Rule The World", han trabajado con su colaborador habitual Charlton Pettus y los productores y compositores Sacha Skarbek y Florian Reutter.

Como anticipo ya es posible escuchar en plataformas digitales el primer sencillo, titulado también "The Tipping Poing", que da el relevo a los temas inéditos "I Love You But I'm Lost" y "Stay" que incluyeron en su recopilatorio "Rule The World" (2017).

Hay que retroceder más en el tiempo para encontrar su último disco de estudio con canciones originales, "Everybody Loves A Happy Ending" (2004).

Fundada en 1981 en la localidad inglesa de Bath, Tears for Fears lanzó dos primeros sencillos de escasa repercusión antes de dar la campanada con "Mad World", un tema que, según contaron a Efe, fue concebido originalmente como una "cara B" al que un ávido empleado de su discográfica supo darle mayor relevancia.

A aquel éxito, que alcanzó el número 3 en las listas británicas y que se incluyó en su álbum de debut, "The Hurting" (1983), le seguirían otros "hits" como el citado "Everybody Wants To Rule The World", "Shout" o la feminista "Woman In Chains".

"No temíamos hablar de nuestra emociones más íntimas, como tampoco nos daba miedo tratar las grandes cuestiones de la humanidad, con unas letras cargadas de significado. Eso nos diferenciaba de muchas bandas de la época", relataron en una entrevista.