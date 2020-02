El teatro más antiguo de Europa vuelve a abrir sede en el moderno Matadero

Apertura casi "non stop"; programación para todos los públicos; una compañía de actores senior; mucha comedia; un café cantante y una nueva imagen son las claves del nuevo capítulo de amor que inician el Teatro Español y las Naves de Matadero, "divorciados" desde 2017 por "una decisión política".

La "extensión" del Teatro Español en las Naves del Matadero fue una idea de Mario Gas que cuajó con tanto éxito que allí se vieron algunas de las mejoras propuestas de la escena internacional pero "una decisión política" cortó hace tres años esa relación, una deriva que corrige ahora su directora, Natalia Menéndez.

Menéndez explica en una entrevista con EFE las claves de la fusión, apoyada en una nueva imagen que aúne la solera de la que es la casa madre, el teatro más antiguo de Europa (1593), con Matadero, un espacio "tan moderno", y su cercanía al río.

Así, el rojo, "el color del teatro", campea en la cartelería y señalética del Español, en la madrileña plaza de Santa Ana, y el azul, "el color del río que abraza a Matadero", en el de las Naves, aunque con códigos compartidos que subrayan su unión.

Sobre su antecesor en Matadero, Mateo Feijoo, que lo dirigió con el nombre de "Centro Internacional de Artes Vivas" desde 2017, subraya que ha hecho una programación "muy reducida pero muy interesante".

"Lo que hacemos ahora bebe de quien empezó a programar en el, es decir, Mario Gas", que dirigió el Español y Matadero entre 2004 y 2012.

"Lo de antes era un proyecto político, pero no me interesa atacar eso. Me ocupa, más que preocuparme, que no haya habido cosas durante este tiempo pero hay recuerdo de lo que fue, ganas y apetencia".

El espacio teatral estará abierto desde las 17:00 horas con funciones y actividades a esa hora, a las 20:00, a las 20:30, a las 22:00 y a las 23:00 dentro de cinco grandes bloques: Plataforma, Animales Mixtos, Senior, Diálogos y Vividero.

Plataforma (20:00) serán espectáculos del off Madrid con propuestas como "Preludio", "Dados", "J'attendrai" o la versión de los mexicanos Los Colochos de "Otelo" además de un programa de apoyo a la dirección escénica para el que se convocarán cuatro becas.

En Animales Mixtos llevarán actores que son también cantantes, como Nancho Novo o Fran Perea, al Café de Matadero (22:00) y otros propuestas musicales a partir de las 23:00: "queremos recuperar la mirada nocturna más divertida", explica Menéndez.

El proyecto Senior, que pretende constituir una compañía de actores profesionales mayores de 65 años que vivan en Madrid, arrancará con la convocatoria de un concurso-exposición, "Contra la gravedad", que animará a adolescentes de entre 12 y 16 años a que fotografíen a los veteranos "en actitud positiva" en distintos escenarios de Madrid.

Artistas, filólogos o filósofos serán los invitados de Diálogos, la iniciativa "menos armada aún", y en Vivideros (17:00), coordinado por Olga Margallo con apoyo de Itziar Pascual, las protagonistas serán las familias, que podrán ver hasta mayo cinco espectáculos distintos además de participar en cinco talleres.

En Naves del Español habrá artes escénicas en general, es decir, teatro, danza, teatro musical, artes plásticas o performáticas: "Queremos atender, equilibrar la balanza entre el público y la profesión y ofrecer posibilidades muy distintas", subraya su directora.

La idea de Menéndez (Madrid, 1967) es dar prioridad en la programación teatral de las Naves a la comedia: "se que vamos contracorriente pero nos da igual; la profesión necesita revalorizar y respetarla", afirma tan convencida que anuncia que convocarán el I Premio de Literatura Dramática en Comedia.

El nuevo capítulo de la relación entre el Español y Matadero arrancará en la Nave 10 con "Dosis de paraíso", de Sharon Friedman Danza, en la Nave 11 con "Hamnet" y en el café cantante con Sufrida Calo.

La Nave 11 la dividirán en dos lo que permitirá a los espectadores ver dos espectáculos el mismo día ya que en la 11A el horario será a las 20:00 horas y en la 11B a las 17:00.

Entre los espectáculos ya programados para la 11A destacan "Las criadas", dirigida por Luis Luque -adjunto de Menéndez en el Español-, "Ira", de Julián Ortega con Gloria Muñoz o una instalación dirigida por Pedro Moreno sobre la artesanía teatral.

En la 11B, la dedicada a la programación familiar, están además previstos los estrenos de la instalación argentina "Museo de la ficción. Imperio 1" y "Amor, amor, catástrofe", sobre Pedro Salinas.

En la Nave 10 se podrá ver también el musical "Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)" y "Alegría Station", una "propuesta muy bestia" dirigida por la propia Menéndez, en colaboración con Teatro Azul de Colombia.

Concha Barrigós.