El Teatro Apolo de Barcelona reabre con nuevos gestores y ganas de entretener

Barcelona, 17 mar (EFE).- Tras casi dos años cerrado, el histórico teatro Apolo de Barcelona volverá a levantar el telón mañana, con el estreno del musical "¿Quién mató a Sherlock Holmes?", que abre una programación con "humor, musicales y proyección internacional", según el presidente de Smedia, Enrique Salaberria.

Esta empresa con sede en Madrid y que gestiona varios teatros de la capital española se ha unido con el empresario teatral Jordi Arqué en Venue Escena, la nueva empresa gestora del popular teatro del Paralelo.

Teatro Apolo cerró en mayo de 2019, un año antes de la crisis de la COVID, tras quebrar la anterior empresa responsable de la gestión.

"La noticia del cierre del Apolo fue muy triste para mí -ha recordado este miércoles Salaberria- porque desde siempre el teatro catalán ha sido un referente para nosotros, primero desde San Sebastián y después desde Madrid".

"Enseguida nos pusimos en contacto con la propiedad, que han sido encantadores y con los que hemos negociado durante mucho tiempo porque la pandemia complicó las cosas", ha explicado.

Finalmente, Teatro Apolo volverá a abrir sus puertas mañana, "con el 'hall' rehabilitado y toda la climatización nueva", según el empresario, que ha invertido 600.000 euros en estas reformas "necesarias para que el aire se renueve y el público pueda acudir al teatro con seguridad".

La anterior empresa gestora del teatro bajó la persiana dejando un gran número de damnificados y varias denuncias por impago a trabajadores y artistas.

"La propiedad también sufrió, como sufre todo propietario al que su inquilino no le paga. Estas situaciones son muy desgraciadas, tanto para el que no puede pagar como para el que no puede cobrar", según Salaberria.

"Pero nosotros no vamos a pagar las deudas de terceros -ha aclarado-. Nadie lo haría. Si un bar cierra, el que lo coge después no paga las deudas del que estuvo antes. Vivimos en un estado de derecho", ha dicho.

El nuevo Teatro Apolo volverá a encender sus luces en el Paralelo barcelonés con la intención "de ofrecer entretenimiento al público, que es algo muy necesario en estos momentos".

Para ello, Venue Escena ha diseñado una programación que empieza mañana con "¿Quién mató a Sherlock Holmes?", un musical basado en la obra original del escritor y creador del personaje de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que llega a Barcelona tras su paso por Madrid.

Una obra producida por be Urium a partir de la idea original de los productores Iván Macías y Dario Regattieri, que cuenta con seis interpretes y un pianistas sobre el escenario.

"Nosotros estábamos trabajando en un musical de mayor formato, pero llegó la pandemia y creamos esta propuesta, adaptada a los tiempos que corren", ha revelado Macías.

Tras este musical de medio formato, que estará en Barcelona dos meses, llegarán a Teatro Apolo otros musicales, como "Antoine", basado en la historia del creador de "El Principito", y "Fama".

"Los mejores monologuistas" también tendrán cabida en la programación, según Salaberria, así como el teatro de texto de Els Joglars.

"Nuestra idea es estar abiertos todo el año y no ponernos barreras respecto a los idiomas -ha agregado-. Els Joglars actuarán en catalán, "¿Quién mató a Sherlock Holmes?" en castellano y en verano programaremos musicales en inglés para atraer a los turistas, porque si los turistas pagan, nos interesa que dejen dinero en Barcelona".