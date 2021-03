El teatro conmemora su día con espíritu positivo, "hay mucho que celebrar"

Madrid, 26 mar (EFE).- A pesar de la reducción de aforos y de funciones, de la merma en ingresos, del adelanto de horarios para cumplir con el toque de queda y de las dificultades de ensayar con mascarilla, los profesionales del teatro aseguran que en su Día Mundial "hay mucho que celebrar".

Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real, Lola Blasco, dramaturga y actriz, el productor teatral y presidente Academia de las Artes Escénicas de España, Jesús Cimarro, y la joven dramaturga Eva Mir cuentan a Efe cómo se enfrentan a este día, después de un año "durísimo", en el que el teatro ha tenido que "reinventarse".

"No nos queda otra que ser optimistas, y además hay motivos teniendo en cuenta la que está cayendo. En España el teatro ha logrado resistir el envite y está volviendo a recuperar una cierta normalidad, con las lógicas limitaciones en los aforos para garantizar la seguridad", ha comentado Joan Matabosch.

El productor teatral Jesús Cimarro (Vizcaya, 1965) asegura también que hay mucho que festejar. "Hay que celebrar la inmortalidad del teatro, que el público sigue viniendo y nos demanda que sigamos adelante, que los actores, directores, autores y toda la gente que hacemos teatro estamos aquí para seguir creando espectáculos que nos hagan soñar".

En la misma línea se manifiesta la actriz y dramaturga Lola Blasco (Alicante, 1983), que ha estrenado cuatro obras teatrales en los últimos meses: la ópera "Marie", "Mujercitas", "Héroes en diciembre" y "Música y mal". En un año tan "durísimo" siempre hay que encontrar "motivos para celebrar".

Para Eva Mir (Valencia, 1996), Premio para Autores Noveles Calderón de la Barca 2019, que los teatros estén abiertos ya "es digno de celebración. Hay que celebrar sobrevivir cada día", y asegura que el adelanto de las funciones para ajustar su finalización al toque de queda "no es motivo de queja".

El Real es el único teatro de ópera del mundo que se ha mantenido abierto después del confinamiento total, adaptándose a las normas sanitarias, incluso para acoplar orquestas grandiosas como en el caso del estreno de "Siegfried", que reunió a cerca de 100 músicos.

"Ha quedado demostrado que no es imprescindible cancelar la actividad para garantizar la seguridad", señala Matabosch (Barcelona, 1961), quien indica que hay soluciones imaginativas para atender las demandas artísticas de cada producción.

"Mantener el teatro abierto con plenas garantías de seguridad es muy complicado, pero no imposible", esgrime.

Cimarro asegura que los patrones de consumo del público no han cambiado, aunque la venta anticipada "no funciona como antes; se venden más entradas a última hora en taquilla", una circunstancia que vincula al hecho de que el espectador no hace planes a largo plazo.

"El público no ha tenido más remedio que adaptarse a la situación marcada por las autoridades sanitarias, y eso significa salir menos y elegir muy bien", dice el productor, que asegura que las salas disponen de todos los protocolos para garantizar la seguridad del espectador.

Eva Mir resalta que durante este año el teatro ha sabido "reinventarse. Hemos sacado lo mejor de nosotros", dice al hacer referencia al uso de las redes sociales y el "streaming" donde los espectáculos han encontrado su hueco, aunque ha echado de menos la comunión con el público, la "retroalimentación" que da el aplauso.

Aunque señala que ha llegado el momento de "ser críticos. A la cultura no la ha maltratado la pandemia, ya estaba maltratada".

También Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2016, se muestra tajante con la "dejadez absoluta" de los políticos hacia la cultura, un "sector desprotegido en muchos aspectos", y recuerda que en Francia las leyes "reconocen el trabajo discontinuo de los artistas. Somos muchas familias trabajando en este sector y se nos abandona".

La dramaturga advierte de que el "concepto de artista" está "equivocado", con él se hace referencia a los más reconocidos, con "buenos salarios", que nada tienen que ver con los del teatro, que "vivimos de forma modesta. No hay ahorros para subsistir cuando surge un parón de esta índole".

"La cultura también hace patria y si nos la cargamos, nos cargamos el país. No sé qué tiene que pasar para que nos tengan en cuenta", señala Lola Blasco.

En Madrid, los teatros están abiertos con un 75 por ciento del aforo, aunque en cada comunidad autónoma estos porcentajes han ido variando.

La presidenta de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, apunta que "la crisis del coronavirus llegó cuando nos estábamos recuperando de la crisis del 2008 y las cosas nos empezaban a ir bien. Ha sido un golpe muy duro y hemos tenido que ver las colas del hambre de los artistas, mientras se disfrutaba de su arte gratuitamente en internet".

Pese a todo, Matabosch apunta que "entre todos hemos logrado volver a tener teatro, y esto ya es un acontecimiento", en un contexto en el que hasta las salas de Broadway y el West End están cerradas desde hace un año, "algo nunca visto antes".

"El público está respondiendo. En cuanto la vacunación se extienda un poco más notaremos un entusiasmo renacido por vivir la experiencia teatral", concluye Cimarro.