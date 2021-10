Los técnicos del Inaem denuncian que Función Pública ignora su conflicto

Madrid, 19 oct (EFE).- "Lamentamos bajar el telón y privar al público de ver la representación pero, dado que la administración no parece dispuesta a escucharnos, es la única solución que nos dejan", ha explicado este martes la plataforma de técnicos del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música) afectados por una convocatoria de plazas públicas que les podría dejar en la calle.

Tras una reunión con la Subdirección General de Personal del Instituto, la plataforma dice en una nota de prensa que "en el Inaem son conscientes del problema que ha generado en el organismo el encuadramiento del IV Convenio al exigir ahora titulaciones de FP Superior, pese a que no existen FP específicas para las profesiones técnicas de artes escénicas".

Un problema a medio-largo plazo en el funcionamiento de los teatros nacionales, "dado que más del 60% del personal técnico temporal que integra hoy en día bolsas de empleo del Inaem no podrá optar a ninguna plaza fija ni entrar en ninguna nueva bolsa de empleo si las cosas no cambian", añade.

No obstante, es la Secretaría de Estado de Función Pública quien convoca los procesos selectivos y la competente para modificarlos y, por el momento, "no ha mostrado intención de sentarse a negociar para encontrar una solución al conflicto", dicen en el comunicado.

La propuesta que el Inaem pretende elevar a Función Pública, según la Plataforma, sigue sin tener en cuenta la realidad de la profesión y, aunque abre el acceso a otras titulaciones que hoy por hoy no están reflejadas en la convocatoria, excluiría a una parte importante de los trabajadores.

"Nos hablan de las ofertas de empleo público de 2019 y 2020, sin saber siquiera si se convocarán especialidades técnicas. Por eso nosotros no queremos renunciar a esta convocatoria, y reclamamos que los requisitos incluyan a todos y todas las profesionales que han aprendido el oficio mediante la formación, reglada o no, y/o la experiencia laboral", explican.

Las titulaciones requeridas en la convocatoria no son específicas de la profesión dado que no existe en el sistema educativo una familia profesional de Artes Escénicas. "Aunque existiera, no es fácil el acceso a los ciclos formativos, por falta de plazas y en el mejor de los casos, se tardaría dos años en obtener el título", detallan.

Cuentan con el apoyo de actores, directores y creadores de las artes escénicas. De sus compañeros técnicos de dentro y fuera el Inaem, y también de los propios directores artísticos y técnicos de los teatros nacionales. "Nadie de la profesión entiende los requisitos de esta convocatoria y la cerrazón de Función Pública de no querer cambiarlos", añaden.

Por eso, esta plataforma continuará con las movilizaciones. La próxima huelga parcial será el 21 de octubre, de 18.30 a 20.30, e irá acompañada de una concentración a las puertas del Teatro María Guerrero, previsiblemente, se suspenderá el estreno de "La última noche del mundo".

Además, el paro también afectará al resto de funciones programadas en los teatros nacionales ese día: "Los últimos Gondra (Memorias vascas)" en el Teatro Valle-Inclán; "Los gavilanes" en la Zarzuela; "Antonio y Cleopatra" en el Teatro de la Comedia y "El libro de Sicilia" en el María Guerrero.