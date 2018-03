La CE sigue la evolución del caso Facebook y defiende la protección de datos

La Comisión Europea (CE) "sigue la evolución" de la fuga de datos de Facebook, dijo hoy la titular europea de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, quien subrayó la importancia de garantizar la protección de los datos personales.

"Seguimos de cerca la evolución de este caso. Para la CE la protección de los datos personales es un valor", dijo Gabriel en rueda de prensa, durante la presentación de una iniciativa de Bruselas para subvencionar la instalación de wifi en los municipios europeos.

Gabriel indicó que estos días está en Estados Unidos la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, quien tiene previsto mantener contactos con las autoridades estadounidenses sobre el caso de Facebook.

"Por un lado continuaremos siguiendo el caso y por otro afirmando los esfuerzos de la protección de los datos personales", agregó la comisaria quien subrayó que ese aspecto "es un valor incontestable" y añadió que "con los instrumentos que tenemos podemos pasar de las palabras a los hechos".

El pasado sábado, los diarios The London Observer y The New York Times revelaron que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EEUU y los utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

El caso, que ha llevado a legisladores británicos y estadounidenses a pedir explicaciones sobre el asunto, podría costarle a esa red social una multa millonaria por la posible violación de una regulación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, en sus siglas en inglés) para proteger la privacidad de los usuarios de redes sociales.