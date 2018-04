Zuckerberg ve "simplistas" las críticas de Cook a la gestión de datos de Facebook

El fundador de la plataforma Facebook, Mark Zuckerberg, consideró "simplistas" las críticas vertidas contra él por el CEO de la firma Apple, Tim Cook, tras la polémica cesión no autorizada de datos de millones de usuarios a una consultora, según una entrevista publicada hoy por el medio estadounidense Vox.

Cook arremetió contra la estrategia de monetización de la información de los usuarios de Facebook en un evento organizado por Recode y MSNBC el pasado miércoles y aseguró que Apple podría conseguir "mucho dinero" si el cliente fuera su "producto", algo que la compañía de la manzana ha "elegido" no hacer.

Preguntado por lo que haría si estuviese en la piel del principal responsable de Facebook, que está siendo investigada por el acceso de la consultora británica Cambridge Analytica a la información de 50 millones de usuarios en 2015, Cook contestó: "No estaría en su situación".

No obstante, Zuckerberg argumentó en un 'podcast' de Vox publicado este lunes que al "construir un servicio para ayudar a conectar a todo el mundo, hay mucha gente que no se puede permitir pagar".

Como ocurre con muchos medios periodísticos, agregó, "tener un modelo respaldado por la publicidad es el único modelo racional que puede sustentar la construcción de este servicio para que llegue a la gente".

En ese sentido, el fundador de Facebook dijo ver las críticas de Cook "simplistas": "Encuentro ese argumento de que si no pagas, de alguna forma no nos importas, extremadamente simplista y para nada alineado con la verdad".

"Si quieres construir un servicio que no sirva solo a la gente rica, entonces necesitas tener algo que se puedan permitir", insistió Zuckerberg.

"No creo para nada que eso signifique que no nos importa la gente. Al contrario, creo que es importante no tener síndrome de Estocolmo y dejar que las firmas que trabajan duro para cobrarte más te convenzan de que realmente les importas más, porque eso me suena ridículo", añadió.

Facebook, cuyo servicio es gratuito para los usuarios pero utiliza publicidad basada en sus datos, está siendo investigada por las autoridades estadounidenses y británicas tras las revelaciones sobre Cambridge Analytica, y se encuentra en el centro de un amplio debate sobre el alcance de la privacidad en internet.

Desde que se conoció la masiva filtración, Facebook atraviesa un mal momento en Bolsa que también ha arrastrado a otras tecnológicas. Tras publicarse la reacción de Zuckerberg, las acciones de la firma caían un 2,57 %, y las de Apple un 1,39 %.