"Ted Lasso" se corona como la mejor comedia en los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 19 sep (EFE).- "Ted Lasso" se coronó este domingo como la mejor comedia televisiva en la 73 edición de los Emmy, que se está celebrando en Los Ángeles (EE.UU.) con un evento en tamaño reducido por la pandemia.

La serie de la plataforma Apple TV+ cosechó el primer gran premio para la empresa tecnológica de la manzana mordida, que hace apenas dos años se lanzó al negocio televisivo y ha encontrado en esta sátira del mundo del fútbol su gran fenómeno de masas.

"Ted Lasso", que acaba de estrenar su segunda temporada, se impuso a "Black-ish", "Cobra Kai", "The Flight Attendant", "Hacks", "The Kominsky Method" y "Emily in Paris".

Además de llevarse el Emmy a la mejor ficción de comedia, el reparto de la serie también cosechó premios en todas las categorías de interpretación menos la de mejor actriz protagonista, que fue para Jean Smart por su papel como la brillante y ácida humorista de "Hacks".

El resto lo ganó "Ted Lasso", una producción que narra la llegada a Reino Unido de un entrenador de fútbol americano que acaba de fichar para dirigir a un equipo de la Premier League sin tener ni idea de fútbol británico.

Jason Sudeikis, que es el corazón de la amable comedia, se impuso como mejor actor protagonista, logro que ya consiguió en los últimos Globos de Oro.

En su discurso de agradecimiento, dijo que "Ted Lasso" es una serie sobre "la familia, los profesores y mentores, y los compañeros de equipo".

"Yo no estaría aquí sin esas tres cosas", afirmó.

Sus compañeros de pantalla, Brett Goldstein y Gillian Anderson, también se llevaron el galardón a las mejores interpretaciones de reparto.

"Ted Lasso" ya partía como favorita para estos premios después de sumar 20 nominaciones por su primera temporada, un récord para una ficción debutante.