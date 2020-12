Tenerife avisa que la inflexibilidad en los test está frenando el turismo

Santa Cruz De Tenerife, 5 dic (EFE).- El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha advertido de que el Gobierno central "no puede ser tan inflexible" respecto a los test de antígenos y es hora de tomar "decisiones definitivas" en este ámbito porque la obligatoriedad de las PCR está "frenando" el turismo internacional.

Pedro Martín ha reclamado este sábado en un comunicado la necesidad de validar los test de antígenos como método para viajar a las islas porque desde el levantamiento de las restricciones del Reino Unido el 2 diciembre “hemos constatado que la obligatoriedad de realizarse un test PCR, por su elevado precio, es un factor que está frenando la vuelta del turismo internacional”. El Cabildo de Tenerife ha detectado que los aviones están llegando entre un 30 y un 60 por ciento de capacidad a pesar de la flexibilidad que compañías aéreas y turoperadores están dando a los clientes, eliminando las penalizaciones que antes existían por cambios en las condiciones en la compra del billete de avión. Martín (PSOE) ha asegurado que, de acuerdo con lo que ha expresado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y “tal y como venimos diciendo desde hace tiempo, éste es el momento de tomar decisiones definitivas en este asunto”.

Ha añadido que los test PCR “son un coste que muchos viajeros, que vienen de vacaciones en familia, no pueden asumir, por lo que desisten de viajar a Canarias”. “Creo que el Gobierno de España no puede ser tan inflexible. Por eso, y una vez comprobado que las ventas online no han cogido el ritmo esperado y vista la ocupación de los primeros vuelos, debemos apoyar e insistir en la decisión del Gobierno de Canarias, para que sea el test de antígenos el exigido en origen, antes de viajar a las islas”, ha expuesto.

El presidente del Cabildo ha asegurado que se hará un análisis los días 4, 6 y 8 de este mes, para valorar con más criterio las perspectivas de diciembre pero, ha advertido, los datos iniciales no son especialmente buenos.

Por ejemplo, hay compañías que, de los 900 pasajeros que tenían previstos en los primeros viajes, han bajado por cancelaciones hasta algo más de 300, ha explicado.

"Los motivos pueden ser varios, pero de la información que recabamos una de las causas más importantes es el coste de los PCR”, ha agregado. La diferencia de precio entre los test de antígenos y los PCR puede ser "tremendamente notable" en las carteras de las familias que desean venir a las islas, pues alcanzan en Alemania los 150 euros aproximadamente, los 160 en Inglaterra e incluso en algunos países escandinavos llega a los 200 euros.

“Sabemos que la PCR es la prueba más fiable pero los datos ya nos lo están diciendo; se han de buscar las vías alternativas, los test de antígenos, que lleva pidiendo hace tiempo el sector y los operadores turísticos”, ha argumentado Martín.