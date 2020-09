Tenor Arturo Chacón: "En mi corazón, nació primero el mariachi que la ópera"

México, 16 sep (EFE).- El tenor mexicano Arturo Chacón festejará durante un año entero a México con música tradicional cantada por él mismo en el estilo más fiel al mariachi, pues su disco "De mi casa a tu casa" se develará gradualmente hasta 2021.

"Me sé de memoria 'La llorona' desde que tengo uso de razón, nació primero el mariachi que la ópera en mi corazón", dice en una entrevista con Efe el cantante, quien asegura amar los géneros nacionales y lo demuestra con este tercer disco de música mexicana.

"La borrachita", "Cielito lindo" y "Por tu maldito amor" son las tres canciones con las que Chacón abre esta producción que nació del encierro y de los encuentros virtuales que tuvo con su público tras vivir la decepción de que le cancelaran un concierto muy importante para él por la pandemia.

"Estaba un poco triste y decepcionado porque mi palenque de Texcoco (Estado de México) se canceló, iba a ser el primer cantante de ópera de la historia en cantar en el palenque que es el más importante del país y del mundo, diría yo, me cayó peor que un balde de agua fría", confiesa.

Con el ánimo en el suelo, el cantante decidió compartir el repertorio que cantaría en este lugar tan emblemático en transmisiones desde su cuenta de Facebook.

Una vez que se terminaron estos temas, comenzó a recordar melodías importantes para él.

"Empecé a buscar en mi memoria canciones que tenían un significado para mí y al mismo tiempo empezaron a tener más significado porque tenía interacción con la gente y me llegaban muchos comentarios por transmisión, todos los leía y me decían cómo los habían impactado la canción, fue la manera en que me levantaron la fe", admite.

DE CASA DE CHACÓN A LA CASA DE TODOS

Estos ánimos hicieron que, de grabar una canción, el cantante planeara un proyecto de más de 15 temas que se mostrarán de forma gradual de aquí a la fecha de la conmemoración de la independencia de México de 2021.

"Empezó todo solo con 'Cielito lindo' y hablé con mi mariachi allá en México y luego se hizo la idea de hacer cuatro, luego 8 y ahorita ya vamos en 15 para 20 piezas", menciona el cantante sobre el álbum "De mi casa a tu casa".

Acostumbrado a los estudios de grabación, el cantante se tuvo que adaptar a las nuevas necesidades, y en su casa de Miami comenzó las preparaciones para poder hacer el disco a distancia.

"Tuve la suerte de que uno de mis amigos ingenieros me hizo una lista de lo mínimo y lo más potente que tenía que tener en casa para hacer un disco de calidad y aquí lo tengo en frente", dice el tenor.

Lo mismo sucedió con sus músicos que, estando en distintas partes de México, se adaptaron a esta forma de crear.

"Mi mariachi estaba grabando cada quien desde su casa, algunos estaban en Cancún, otros en Acapulco, en el Estado de México y después mandamos todo a la Ciudad de México al ingeniero y todo lo juntamos a través de Skype", recuerda.

DE LA ÓPERA AL MIARIACHI

Desde la perspectiva del artista, uno de los aspectos que diferencian su interpretación de la de otros tenores es el respeto tan grande que le tiene a la música de mariachi y el apego a esta forma de cantar.

"Cuando yo escuchaba a cantantes de ópera cantar ranchero lo cantaban como si fuera ópera, no con el estilo y eso me daba mucho coraje, es algo que no me he permitido ni me permitiré", asevera

Por ello, el artista promete que su disco será del agrado del público.

"Es mi mayor orgullo y compromiso, cuando me escuchen cantar mariachi va a ser cantado como mariachi, a pesar de que tengo la voz entrenada y más de 20 años en la ópera", concluye.