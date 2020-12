El tenor Fernando de la Mora invita a repensar principios y valorar la música

México, 2 dic (EFE).- Aprovechar la Navidad para repensar tus propios principios y concentrarte en la cultura para "poder salir del hastío", esta es la máxima que comparte el tenor mexicano Fernando de la Mora, que ofrecerá un concierto para los enfermos de leucemia el 18 de diciembre.

"Esta pandemia hubiera sido mucho más difícil para la gente sin cultura, sin todas las herramientas culturales para poder salir del hastío y pasarla un poco mas amablemente con la música, con nuestros artistas queridos, con las disciplinas que más nos gusten", ha dicho este miércoles el artista en entrevista con Efe.

El tenor, de gran recorrido internacional, participará en el concierto "Compartiendo vida y esperanza en Navidad" que la Fundación Comparte Vida realiza cada año desde hace más de 15 y a través del cual recaudan el dinero de las entradas para utilizarlas en favor de personas que padezcan leucemia y fomentar la donación de médula ósea.

"Quiero invitar a la gente a comprar los boletos por 150 pesos (unos 7,5 dólares) para verlo en la sala de tu casa, con tu familia y sin riesgo de contagiarse. Lo importante es que nos sumemos a esta causa, que mucha gente lo vea. Ojalá poder llegar a un millón de visitas y poder salvar más de una vida", ha confesado el mexicano.

Considera también que es una gran oportunidad de ayudar, de servir a la sociedad y no duda de que habrá mucha afluencia virtual, pues, dice, los mexicanos siempre han sido muy solidarios.

"ESTA CAUSA ME AGARRÓ A MÍ"

Asimismo, explica que hace ya muchos años que colabora con la fundación organizadora y que le ayudaron a crecer como ser humano, algo que le gustaría poder transmitir cada año a más y más personas a través de estos conciertos.

"Me he sumado a otras causas pero esta me ha agarrado a mí y me siento contento, pero siempre estamos sufriendo por la promoción porque esto es importante: es de vida o muerte, no es ficción. Un niño de tres, cuatro, cinco, seis años si no recibe trasplante fallece", indica.

Además, cree que la Navidad "sensibiliza" a las personas, las "acerca a las emociones" y recuerda la importancia de la familia, a pesar de que en este año tan "ecléctico" se complique la cercanía física con los allegados.

Por esto, comenta que estas fechas son "un paréntesis" en el que reflexionar "sobre lo vulnerable que somos como seres humanos".

"La gente la ha tomado (la Navidad) como un paréntesis en nuestras vidas cada año para valorar nuestra emociones, nuestra participación ética, nuestros principios morales. La vida te ha obligado a estar encerrado en tu casa. Tienes a salvo tu cuerpo pero ¿tu mente estará a salvo?", reflexiona.

Para una mente sana, opina, es necesario reflexionar sobre lo mencionado pero también sobre las relaciones personales que se desarrollan con la familia, los amigos y todas las personas que nos rodean, pues "vivimos tan deprisa que tenemos poco tiempo para mirar las cosas verdaderamente importantes",

De la Mora insiste en que el precio de la entrada este año es más reducida por tratarse de un evento virtual, pero que él y todos los invitados trabajaron igual que el resto de años para lograr un concierto divertido, emotivo y de calidad.

Este año estarán presentes el reconocido mexicano Emmanuel y su hijo Alexander Acha.

"Estamos convocando a sus fans a que vean este concierto a través de esta fundación que se ha dedicado a salvar vidas de niños que tienen leucemia y que no tienen recursos. (...) Podemos hacer la diferencia", termina el tenor.