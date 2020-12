El tercer premio deja 22 millones en Toledo y Cuenca

Toledo/Cuenca, 22 dic (EFE).- El tercer premio del sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha sido para el número 52.472, ha dejado unos 22 millones de euros en las ciudades de Toledo y Cuenca, donde se han vendido aproximadamente unas 55 series en total, cada una de ellas premiada con 500.000 euros.

El 52.472, un tercero muy repartido que deja 45 millones en Cádiz

Saber más

Treinta series estaban consignadas en la administración de loterías "La Caprichosa", en la calle Comercio de Toledo, y las empleadas de la administración, Berta y Sonia, muy emocionadas por haber vendido este premio, no han podido concretar cuántos décimos se han vendido de este número, aunque creen que se ha vendido "casi todo", que serían unos 15 millones de euros.

En declaraciones a Efe, han asegurado que este número se ha vendido por ventanilla y que "seguramente está muy repartido".

"Estamos súpernerviosas y emocionadas, y muy contentas" han manifestado ambas empleadas, que a pesar de no haber comprado el décimo agraciado, han afirmado que "la alegría es la misma".

"Después del trabajo, de la temporada, es una alegría muy grande saber que por lo menos a alguien le estas haciendo súperfeliz", han asegurado las empleadas de esta administración, donde también se vendió en 2019 una serie del tercer premio y, entonces, repartieron 500.000 euros.

Una parte de este tercer premio ha sido para la asociación de vecinos La Cornisa del Casco Histórico de Toledo, como ha asegurado a Efe Eugenio Marín, que durante años ha presidido este colectivo vecinal y ahora es un socio más.

"Qué alegría me das. Es la primera vez que nos toca, he estado ahí 18 o 20 años y nunca ha tocado nada, y ahora mira", ha subrayado Marín tras comprobar que había sido agraciado y ha explicado que este número ha sido repartido entre los socios de la asociación, que no juega a un número fijo.

En Cuenca, se han consignado 25 series de este tercer premio en la administración de loterías del Centro Comercial el Mirador y Antonio José, su propietario, ha indicado a Efe que ha vendido en ventanilla 150 décimos del tercer premio, sobre todo a trabajadores de la empresa Cárnicas Frivall de Cuenca.

Entre los trabajadores de esta empresa ha cundido la alegría, tal y como ha podido comprobar Efe, aunque uno de los agraciados en el sorteo ha reconocido que, a pesar de la emoción por haber sido premiado porque nunca le había tocado nada, "mañana, a trabajar, por supuesto. Hay que seguir cumpliendo con el trabajo".

Además, el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Cuenca, Miguel López Cañego, también se ha mostrado, en declaraciones a Efe, muy emocionado, y ha detallado que se han repartido 7,5 millones de euros.

"Queríamos uno grande, como hace dos años", ha asegurado Cañego, que de este modo ha recordado que en 2018 la provincia fue agraciada con más de 90 millones de euros, gracias a que en esa ocasión se vendió gran parte del Gordo de la Lotería de Navidad.