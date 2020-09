Thalía avanza hacia los 50 años con una actitud zen y llena de planes

Miami, 9 sep (EFE).- Nueva música para adultos y para niños, nuevos productos cosméticos, ropa y accesorios y una campaña junto a la Naciones Unidas para promover la salud mental son algunas de las iniciativas que la incansable Thalía ha tenido entre manos durante una cuarentena que la ha desafiado desde todo punto de vista.

"Yo estoy como todo el mundo, desarrollando nuevas estrategias y nuevas herramientas para lidiar con esta situación que genera mucha ansiedad", reconoció en entrevista con Efe la artista y empresaria mexicana.

"La solución ha sido enfocarme en compartir con los que me rodean lo que me divierte, lo que me gusta, lo que me da luz", reveló al subrayar que ese ha sido el norte de su vida por años y la base sobre la que ha construido su carrera una vez alcanzó la madurez profesional.

"Para mí, no hay nada más importante que generar un rato de felicidad y de paz. De dar luz", subrayó.

Fue esa la razón que la llevó a escoger el tema llamado justamente "La luz", una colaboración con Myke Towers y producido por Tainy, para esta etapa de la cuarentena.

"Lo escogí porque él se mueve en una forma maravillosa en esa línea entre lo sexy y lo sensual, lo inadecuado y lo correcto", explicó Thalía al detallar qué le hizo escoger al emergente artista boricua como compañero en este tema.

Además, "me encanta la forma en la que Myke estructura sus versos. Tiene una forma de trabajar que me gusta”, agregó.

PARA NIÑOS Y MADRES

Mientras que "La luz" es una canción para generar un espacio de escape para los adultos, Thalía también sacó su disco "Viva Kids Vol. 2", que gracias a la alianza hecha con la multiplataforma internacional Discovery Kids, también ofrece contenido exclusivo del álbum como juegos, cuentos y videos musicales.

"Decidí sacar el segundo 'Viva Kids' ahora pensando en las madres, padres, personas que cuidan a los niños en este confinamiento, en el que, por momentos, todos nos hemos vuelto un poco locos", indicó la artista.

Thalía habla con conocimiento de causa. Los dos hijos de la artista, Sabrina y Matthew, de 12 y 9 años respectivamente, terminaron la escuela de forma virtual el año escolar pasado, y ya han comenzado el nuevo.

"Todos estamos afrontando nuevos desafíos, desde ver por qué la impresora no sirve, por qué el 'link' de Zoom no abre, cómo son las tareas. Mientras, muchos seguimos trabajando, cumpliendo con citas. Mi meta es entretener y apoyar con mi trabajo", destacó.

UNOS 49 MUY PARTICULARES

Thalía cumplió 49 años el pasado 26 de agosto y los celebró con la mayor alegría y sin la menor preocupación por la edad.

Convertida en una de las estrellas latinas de la plataforma social TikTok y con la misma frescura y lozanía que enamoró a millones de personas en todo el planeta con sus icónicas telenovelas, la artista aseguró que hace tiempo que vive su vida "sin pensar en números" e incluso el peso en la báscula pasa inadvertido.

"Yo vivo día por día y si las cosas se ponen complicadas, voy hora por hora. Es algo que aprendemos las personas que lidiamos con ansiedad", confesó la cantante.

"El pasado te da depresión, el futuro ansiedad, entonces hay que enfocarse en el presente. Por eso no me preocupa el calendario, más allá de estar pendiente de qué tengo que hacer o en dónde tengo que estar en un momento determinado", agregó.

Es una visión zen ante la vida que junto a su alegría de vivir mantienen hipnotizados a los 16,6 millones de seguidores en Instagram y 4,9 millones en TikTok.

"Yo me despierto en las mañanas maravillada de que tenemos vida, de que la familia está bien, agradezco", dijo.

Su actitud y la popularidad que no la abandona desde que era una jovencita y le cantaba al amor como parte de la banda "Timbiriche”, la hacen ideal para encabezar una iniciativa que prepara con UNICEF enfocada en el tema de la salud mental.

"Ya tenemos todo casi listo", anunció Thalía quien admitió que tiene ansias de lanzarla porque "es esencial que todos tengamos las herramientas para que los malos momentos no se conviertan en algo más.