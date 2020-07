The New York Times compra Serial para reforzar su apuesta por el podcast

Nueva York, 23 jul (EFE).- The New York Times ha adquirido Serial Productions, la empresa responsable del popular podcast "Serial", en una clara apuesta por el crecimiento de este formato con el que está teniendo un gran éxito gracias a programas como "The Daily".

El Times ha pagado unos 25 millones de dólares por la productora, según una información publicada por el propio periódico neoyorquino, que además formará una nueva "alianza estratégica" con "This American Life", un conocido programa de la radio pública estadounidense que ha sido pionero en los podcast y que está vinculado al proyecto de "Serial".

Serial Productions se fundó en 2017 tras el éxito del podcast "Serial", un programa de investigación periodística que arrancó en 2014 con el caso del joven Adnan Syed, en prisión por el asesinato de su exnovia Hae Min Lee en 1999, un crimen que él niega haber cometido.

De media, cada episodio de aquella primera temporada de "Serial" se descargó 20 millones de veces y el espacio está considerado como uno de los que dio nacimiento al boom de los podcasts.

Desde entonces, Serial Productions ha creado otros programas, aunque habitualmente no trabaja en más de un proyecto al mismo tiempo, un ritmo que la adquisición por parte del Times permitirá acelerar, según el periódico.

De acuerdo con el diario, "Serial" seguirá operando de forma independiente, pero contará con el respaldo y la promoción de la prestigiosa cabecera.