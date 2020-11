The Weeknd acusa de "corrupción" a los Grammy tras no recibir nominaciones

Los Ángeles (EE.UU.), 24 nov. (EFE).- El cantante The Weeknd acusó a los premios Grammy de ser corruptos y de elegirse mediante un proceso que no es transparente, después de que no lograra ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos.

"Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara en la mañana del martes sus candidatos a la 63 edición de los galardones, que se entregarán el 31 de enero de 2021.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy -su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías- fue recibida con sorpresa entre la prensa musical internacional, pues su último disco "After Hours", del que se desprenden sencillos como "Blinding Lights", es considerado uno de los mejores trabajos del año.

La popularidad del artista es tal, que en febrero de 2021 tomará el testigo de Jennifer López y Shakira para protagonizar el espectáculo musical de la Super Bowl, el evento televisivo por excelencia en EE.UU.

Además, el disco y varias de sus canciones han triunfado recientemente en premios como los MTV VMA, American Music Awards o Billboard Music Awards.

Si bien es cierto que los Grammy deben su prestigio a que son elegidos por expertos de la industria musical sin depender de objetivos comerciales, sorprende que no tenga ni una sola mención frente a competidores con trabajos menos celebrados como Justin Bieber (4 nominaciones) o Coldplay.

Según la revista Variety, fuentes cercanas al conflicto explican que el equipo de The Weeknd y la organización de los Grammy mantuvieron duras negociaciones para que el artista actuara en la próxima gala, una logística compleja ya que la semana siguiente tenía agendada su gran aparición en la Super Bowl.

Finalmente acordaron una actuación que ahora queda en el aire. Ni la Academia ni el equipo de la artista se han pronunciado al respecto.

Beyoncé, con nueve candidaturas, y Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno, son los artistas más nominados a los 63 Premios Grammy, que se entregarán el 31 de enero en Los Ángeles (EE.UU.) con una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.