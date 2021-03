'The Works and Days' gana el Gran Premio del Festival Punto de Vista

Pamplona, 20 mar (EFE).- La película 'The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)', de C.W. Winter y Anders Edström, ha ganado el Gran Premio del XV Festival internacional de cine documental Punto de Vista, según ha decidido el jurado formado por Nicole Brenez, James Lattimer y Antoine Thirion, tras visionar todas las obras de la Sección Oficial.

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, ha participado en la clausura del festival celebrada en Baluarte en la que también se han desvelado los premios Jean Vigo a la mejor dirección, al mejor cortometraje, el del público y el de la juventud, así como el proyecto ganador de la sección X Films.

Según ha indicado el Gobierno foral en una nota, de la cinta ganadora, con un premio de 10.000 euros, el jurado destaca que “es una película monumental, pero muy humilde”, y destaca que “en estos tiempos que hacen que la gente se aleje unos de otros, esta película sigue luchando por mantener una conexión entre las personas y el mundo en el que vivimos”.

Por su parte el premio Jean Vigo a la Mejor Dirección, dotado con 5.000 euros, ha sido para ‘Surviving you, always’ de Morgan Quaintance, de la que el jurado dice que es “una historia de amor que es también una historia de miedo, paranoia y anhelo, al tiempo que funciona como una historia alternativa del Reino Unido; aquí no se habla de política, pero todo está dentro de sus bobinas.”

El premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, ha sido para ‘Amaryllis - a study’, de Jayne Parker, descrita por el jurado internacional como el punto de vista que una directora le puede dar a la realidad que nos rodea.

En cuanto a los premios especiales, el del Público a la Mejor Película, dotado con 1.650 euros, ha sido para ‘In Ictu Oculi (begiak hesteko artean)’ de Jorge Moneo Quintana.

El Premio de la Juventud a la Mejor Película, dotado con 1.500 euros, recae en ‘This Day Won’t Last’, de Mouaad el Salem, elegida por el jurado “por su honestidad y porque, con pocos recursos, ha conseguido mucho. ‘This Day Won't Last’ no tiene complejos: siendo consciente de sus límites, los acepta, juega con ellos, e incluso los convierte en virtud" dice el jurado de "una película reivindicativa, no se somete a ninguna norma, ni legal ni tampoco formal".

También, como Mención Especial del Jurado (en la categoría a Mejor Película) se ha significado a ‘Bicentenario’, de Pablo Álvarez Mesa, de la que afirma que se trata de un “viaje espacial luminoso y espiritualista”.

La Mención Especial del Jurado en la categoría a Mejor Cortometraje ha sido para ‘Signal 8’, de Simon Liu, por considerarla “una brillante visión en celuloide de Hong Kong que sabe exactamente cuándo detenerse y cuándo alzar el vuelo, aprovechando el estado de ánimo nervioso, pero aún impoluto, de una ciudad al borde del abismo”.

Por otra parte, el Jurado de la convocatoria del Proyecto X Films 2021 –integrado por Marta Ponsa y Ane Rodríguez Armendáriz–, que ha conocido los tres proyectos por escrito y luego en exposición pública realizada por sus autores –Tamara García, Irati Gorostidi y Elisa Celda– han decidido otorgar el Proyecto X Films 2021 a ‘San Simón 62’ de Irati Gorostidi.

Ha sido “por desvelar una intrahistoria desconocida del territorio que expande el imaginario colectivo de una época desde la mirada presente" a través de un relato que sitúa un entorno específico como testigo de la vida de comunidades espirituales.