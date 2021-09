¿Cómo Theodorakis acabó en el repertorio de los Beatles?

Redacción Cultura, 2 sep (EFE).- En pleno ascenso a la fama mundial, los Beatles acuden el 16 de julio de 1963 a los estudios de la BBC en Londres para grabar una de sus célebres sesiones radiofónicas. En el repertorio hay éxitos propios, clásicos del rock y un tema que lleva la firma de un compositor griego.

¿Cómo ha llegado hasta aquí la delicada "The Honeymoon Song" de Mikis Theodorakis? Ha sido Paul McCartney, que tiene un instinto especial por encontrar canciones de amor aparecidas en la gran pantalla.

John Lennon ha torcido el gesto, pero Paul ya ha conseguido incluir en el pasado dos baladas ajenas de ese tipo entre los temas del grupo, "A Taste of Honey" y "Till There Was You", en los dos primeros álbumes de los Beatles.

Theodorakis, fallecido este jueves a los 96 años, compuso "The Honeymoon Song" para la película "Luna de miel", que el británico Michael Powell ambientó en España en 1959 con Antonio el Bailarín entre sus protagonistas y Luis Escobar como coguionista de la cinta junto al propio director del filme.

Faltaban aún cinco años para que Thedorakis se hiciera mundialmente famoso con la banda sonora de "Zorba, el Griego", pero la melodía del tema principal de "Luna de miel" llamó la atención del público.

Parece que la música de Theodorakis fue lo único que se salvó de una película repleta de tópicos sobre la España de la época.

El cantante y compositor italiano Marino Marini grabó con su cuarteto una versión del tema del compositor griego con una letra en inglés.

Y fue aquella versión la que llamó la atención de Paul McCartney e inspiró otras adaptaciones, como la que grabó en español la cantante Gloria Lasso con letra de Rafael de Penagos.

En aquellas sesiones de la BBC los Beatles lograron una deliciosa versión de "The Honeymoon Song", que fue emitida el 6 de agosto de 1963, pero el tema no encontró hueco en ninguno de los discos que el grupo publicaba sin parar en aquellos años.

Hubo que esperar más de treinta años hasta poder escucharla en un disco oficial del grupo, cuando en 1994 se publicaron por primera vez las grabaciones que los Fab Four hicieron para los programas de radio de la BBC.

"Live at the BBC" reservaba a los fans varias sorpresas, como un tema firmado por Lennon y McCartney que el grupo nunca llegó a incluir en sus discos -"I'll Be On My Way"-.

Pero aquellas grabaciones demostraban sobre todo el oficio adquirido por un grupo curtido en noches interminables en los garitos de Hamburgo, capaz ya de acometer con maestría cualquier estilo que se les pusiera por delante.

Carlos Gosch