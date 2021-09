"Tina", un musical sobre Tina Turner que agita el cuerpo y las conciencias

Madrid, 23 sep (EFE).- Aunque Tina Turner mantiene el exilio de los escenarios que se impuso hace dos décadas, su espíritu fiero y sus canciones volverán a pisar unas tablas con el estreno en Madrid de "Tina", musical que, además de agitar la nostalgia y el cuerpo, ayudará a entender mejor movimientos como MeToo o Black Lives Matter.

Será el 1 de octubre cuando el Teatro Coliseum de Madrid suba el telón por primera vez de manera oficial a este espectáculo que, con la producción ejecutiva y aquiescencia de la estrella, se estrenó en 2018 en Londres y recaló solo un año después en Broadway, cosechando grandes críticas e importantes nominaciones de premios.

"Ha sido un largo camino de dos años para traerlo a Madrid. Hemos intentado ser lo más auténticos posibles y, más que nunca, resulta crucial contar esta historia en el ámbito del Black Lives Matter (Las vidas negras importan) o el MeToo de una mujer que se enfrentó a cosas tan complicadas", ha señalado hoy en su presentación a los medios Katherine Hare, la directora asociada.

Hasta se han realizado reformas en el escenario del teatro para encajar la escenografía, con momentos que parecen de puro concierto gracias a la banda en directo, los equipos de luces y sonido que requirieron veinte tráilers para su transporte y a un equipo total de 201 personas de dieciséis nacionalidades.

Veintinueve canciones sonarán en el montaje, con hitos de la música mundial como "Proud Mary", "River Deep Mountain High", "Private Dancer", "What's Love Got To Do With It?" o, por supuesto, "The Best", algunas traducidas al español para dar continuidad al hilo narrativo.

El musical -con libreto de Katori Hall, Frank Ketelaar y Kees Prins- abunda en la biografía de Tina Turner desde sus días como la ruidosa niña Anna Mae Bullock que cantaba en una iglesia de Tennesse (EE.UU.), pasando por su salto a la fama de la mano de Ike Turner, su primer marido y también su gran hostigador, hasta el despegue y consolidación de su carrera en solitario.

Kery Sankoh, quien previamente había participado en musicales como "El rey león" o "El guardaespaldas", dará vida a esa reina del rock & roll que desafió los límites de su edad, género y raza.

"Esta historia parece de otra época, pero en la sociedad en la que vivimos sigue habiendo racismo y, para mí, como afrodescendiente, explicarla es un motivo de mucho orgullo. Desconocía su vida antes de su época madura y, descubrirla, me hizo admirarla aún más, también en lo personal, porque fue valentía y supervivencia", cuenta a Efe.

Reconoce el "vértigo" de meterse en la piel de este torbellino y señala la complejidad del papel en todos los frentes: vocal, actoral y coreográfico. "Estuve formándome mucho. Tenía claro que debía ser Tina hasta el punto de que toda mi vida giraba en torno a ello", señala acerca del proceso de inmersión desde su elección el pasado mes de marzo, tras recibir "las bendiciones" de la propia Turner.

Uno de los principales riesgos era caer en la parodia de los "tics" gestuales. "Buscamos no tender a la imitación, sino coger algunos matices y aplicármelos. Es ponerme esa peluca y me transformo directamente", afirma.

El actor y músico cubano Rone Reinoso, por su parte, llegó al papel de Ike Turner casi por casualidad, sin un pasado en el mundo de los musicales, tras haber sido descubierto en una "jam session".

"Es un reto porque es un personaje que me queda muy lejos de lo que soy. Descubrí que fue abusado sexualmente siendo niño y que vio morir a su padre y uso esos traumas para intentar acercarme a él, a las razones del maltrato continuo con Tina", explica.

Reinoso apunta también cómo el guion incide en la cuestión racial. "Es una de las cosas a las que más importancia doy de esta obra. Ser actor es difícil, ser actor negro más y, si le añades ser inmigrante, que esto lo que soy... Esta obra lo visibiliza todo. Recuerda que en 1975, que queda ahí mismo, estábamos segregados, por eso es un discurso que aún hoy es necesario", destaca.

Turner logró encontrar la estabilidad junto a su actual marido, el productor alemán Erwin Bach, al que da vida el barcelonés Oriol Anglada... con acento germano. "Ha sido mucho trabajo en ese sentido. Dijeron que lo querían así y tiré de amigos alemanes para buscar rasgos y que no sonara caricaturesco", declara con humor.

"La conexión con Erwin ha sido sencilla porque me identifico con cosas suyas. Frente a Ike, que es dominante, él es comprensivo, respetuoso, escucha. Además el mensaje de la obra me gusta: muy feminista y de empoderamiento de la mujer", dice, un contrapunto con el papel de Bernardo, "más machista y violento", que venía de interpretar en el musical de "West Side Story".

Este actor no podía imaginarse entonces el parón que sobrevendría para este género con la irrupción de la pandemia de covid-19, que ha retrasado un año entero el estreno en España de "Tina".

"Fue un golpe enorme. El gran formato no era viable con un teatro medio vacío por la inversión que supone. Pero aquí estamos, la primera función con público fue muy emocionante y se me pone aún el vello de punta al recordar la reacción del público con ese principio espectacular, con los aplausos al final y al ver otra vez colas en la Gran Vía", celebra.

Por Javier Herrero