Titzina concluye en Madrid su gira de tres años con la americana "La Zanja"

Madrid, 11 sep (EFE).- La economía minera y el encuentro entre Pizarro y Atahualpa construyen la pieza de teatro documental "La Zanja", de Diego Lorca y Pako Merino, los componentes de la compañía Titzina, un proyecto "distinto" que ha producido en sus casi 20 años de historia cinco obras, todas enfocadas en América.

Titzina Teatro, radicada en Barcelona, estrena el 18 de septiembre "La Zanja" en el Teatro del Barrio, varios meses después de lo previsto a causa de la pandemia y ahora tendrán que hacerlo, como el resto, con un aforo reducido durante las tres semanas que estarán en cartel.

"Lo que está pasando te deja poca opción. Contábamos con 200 butacas y ahora estamos en 97 y eso que Madrid es diferente porque es un publico que consume teatro", explica a Efe Lorca.

Este jueves les llamaron de Torrejón de Ardoz para cancelar un bolo para octubre "y los ayuntamientos no compensan cancelaciones, simplemente te dicen mañana no vengas. Es una incertidumbre total. ¿Quién va a invertir en producciones que no sabes lo que va a pasar?", se lamenta.

"El teatro va a sobrevivir. No me preocupa tanto su continuidad como la de proyectos como el nuestro, productoras que están en un lugar difícil. Nosotros hacíamos 300 actuaciones de cada pieza por toda la red de teatros y eso se ha visto muy reducido. La pregunta es si toda esta gente podrá soportarlo estructuralmente", afirma.

En "La Zanja", que ya pasó por el Festival de Otoño, cuentan la historia de un ingeniero de una multinacional dedicada a la minería, un alcalde y la tierra donde se encuentran, una pequeña población en la que en 1532 se encontraron Francisco Pizarro y Atahualpa.

Para crearla, Lorca y Merino hicieron, al igual que en sus otras producciones, trabajo de investigación periodística antropológica, entrevistando y conviviendo con los protagonistas.

Así, cuenta Lorca, vivieron en Perú para investigar sobre la economía de la minería y en la búsqueda de las crónicas de la época se adentraron en el lugar donde Pizarro estableció contacto, detuvo y ejecutó a Atahualpa.

"Nos servía ese viaje como un compromiso para conocer nuestro origen y relaciones entre Europa y América", detalla sobre el proceso de creación de la obra, que mezcla partes más reflexivas, con otras más emotivas y divertidas.