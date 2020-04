El todavía más frágil equilibrio del circo en días de confinamiento

El circo puede pasar del "más difícil todavía" a no poder montar ni una carpa si la crisis por la COVID-19 se prolonga en el tiempo y las administraciones no adoptan medidas que tengan en cuenta un sector en "frágil equilibrio" desde hace años, según han indicado a Efe diferentes fuentes.

El copresidente de la Junta de la Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña, Manel Rosés, ha advertido de que "es evidente que la parada será larga y dura, porque se están anulando muchos festivales y clases y somos un sector pequeño y precario", con una "infradotación económica estructural".

A su juicio, además, en España "no hay un sistema de paro pensado para este tipo de trabajo, como sí lo hay en Francia o Bélgica, y, sin esto, parar el golpe es difícil, por no hablar de las escuelas de circo, que pagan alquileres y que ahora no tienen alumnos y tienen que suspender las clases".

Por todo ello, el sector pide a las administraciones públicas "medidas que nos ayuden", como que el subsidio de paro por el régimen laboral de artistas esté "dimensionado" al volumen y a la forma de trabajo de los artistas de circo.

También que haya una "renta excepcional por paro obligado a todos los trabajadores que consten inscritos en la Seguridad Social en régimen de artistas o que puedan documentar contratos laborales de otros tipos de actividades profesionales vinculadas a las artes escénicas hasta diciembre de este año".

Otra medida que reclaman es la "exención del pago de la Seguridad Social para todas las empresas con trabajadores dados de alta con algún tipo de actividad relacionada al desarrollo del sector del circo", desde artistas, técnicos y gestores, a formadores, centros de entrenamiento y escuelas a proveedores.

Asimismo, Manel Rosés no ha dejado pasar que el confinamiento les "limita de forma importante", principalmente por dos razones: "porque no nos podemos encontrar con el público, con lo que esto significa, de bolos anulados y pérdidas económicas, y porque para ensayar, entrenar y crear circo necesitamos espacios amplios, con altura y puntos de anclaje".

Todas estas condiciones "son difíciles de encontrar en casa, aunque, a pesar de ello, la gente del circo sigue adelante y estamos viendo cómo utiliza estas limitaciones casi como premisas artísticas y busca secuencias y objetos no habituales".

Los integrantes de La Fem Fatal, por ejemplo, ensayan en las escaleras de su casa, colgados entre cuerdas, mientras que Aurora Caja se contorsiona también entre escalones y El Lado Oscuro de Las Flores aprovecha un pasillo, la azotea, el comedor y una cama.

Àfrica Llorens, de la compañía Amer i Àfrica, que estos días ensaya en la azotea junto con sus compañeros de piso, entre los que no se encuentra Amer, su pareja profesional, pronostica a Efe que lo que resta de 2020 será "muy extraño, primero porque la temporada fuerte empezaba ahora y dura hasta septiembre, y también porque no sabemos qué pasará con las creaciones que teníamos en proceso y que no podemos preparar como deberíamos".

Además, dice no saber "exactamente qué está haciendo la administración. Si de normal, ya no nos hacen caso a los del circo, imagina ahora. Somos gente que tenemos contratos de un día, de dos o de tres y hay épocas en las que no tenemos ningún bolo, de manera que todo lo que ganamos en verano lo guardamos para el resto del año".

En países vecinos, como Francia, agrega Llorens, "en cambio, las cosas son diferentes, pero aquí, habrá que cruzar los dedos".

Sobre cómo es su día a día ahora, avanza que ella se dedica, principalmente, a la técnica del mano a mano y "como Amer no está en el mismo piso no puedo ensayar con él, pero sí que practico técnicas de base verticales, porque permite hacerlas en muy poco espacio".

Por suerte, "tenemos también una terraza y podemos hacer allí ejercicios de preparación física y mucha gimnasia, aunque las técnicas aéreas puras son muy difíciles de hacer, a no ser que tengas una nave, y hacer trapecio volante es imposible".

La artista, que para este 2020 tenía prevista con Amer una gira por Francia, Estados Unidos y Canadá, dice que todo ha quedado pospuesto y que las únicas actuaciones que se mantienen son las que tenían que hacer en Corea, pospuestas al mes de septiembre.

A pesar de todo ello y de que no obvia que "los artistas fuimos los primeros en dejar de trabajar y seremos los últimos en poder volver a hacerlo, somos conscientes de que hay otra mucha gente que lo pasa peor, que no tienen ni para comer".

Irene Dalmases