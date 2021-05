Toledo acoge una exposición en la que Pedro Almodóvar se estrena como pintor

Toledo, 15 may (EFE).- El director de cine Pedro Almodóvar ha asistido este sábado en el Museo de Santa Cruz de Toledo a la inauguración de una exposición de pintura, de la que es coautor, junto al pintor Jorge Galindo, quien le ha animado a involucrarse en esta faceta artística, que al cineasta le ha parecido "apasionante", pero duda si repetirá "por el respeto enorme que tengo a la pintura".

Así lo ha explicado el director manchego a los periodistas en un momento del recorrido por la exposición, acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Educación y Cultura, Rosa Ana Rodríguez; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el coautor de los óleos Jorge Galindo.

Almodóvar ha destacado la "alegría" que sintió al conocer que esta muestra titulada "Pintura", podía llevarse a un museo "tan impresionante" como el de Santa Cruz, que permite albergar cuadros de gran tamaño, como los de esta exposición, donde hay uno que mide 11x6 metros, y en una ciudad como Toledo, que "es uno de mis lugares favoritos", ha asegurado.

Sobre su experiencia al pintar estos cuadros sobre ampliaciones de fotografías suyas de bodegones de flores de la mano de Jorge Galindo, Almodóvar se ha referido a su relación especial con el color, lo que le ha proporcionado "cierta familiaridad" durante la realización de los cuadros, si bien ha subrayado que "el pintor es él, que me ha invitado a mí, me ha dado una brocha y la experiencia ha sido tan excitante que he seguido pintando".

No obstante, preguntado si repetiría la experiencia, ha afirmado "no lo sé, porque le tengo un respeto enorme a la pintura" y ha valorado que, en este arte, a diferencia del cine, "recibes una respuesta inmediata a lo que estás haciendo, lo que es muy gratificante", teniendo en cuenta que, en el cine, "desde que escribes el guión hasta que la película se estrena pasa año y medio como mínimo".

En cuanto a si esta exposición puede actuar como antídoto frente a la tristeza del coronavirus, el cineasta ha afirmado que, desde luego, las obras expuestas son "especialmente coloristas, los colores explotan".

Y ha agregado que, en estos momentos, "cualquier cosa que uno vaya a ver que esté más allá del comedor de tu casa, es muy saludable porque las casas se ha convertido ahora en lugares de reclusión, entonces ir al cine o a un museo como éste hace que salgas animado y estimulado".

En el mismo sentido, Galindo ha hecho un llamamiento a volver a visitar los museos, que "nos están esperando con las alas abiertas", y ha confiado en que mucha gente venga a visitar la exposición "Pintura", a las puertas del Día Internacional de los Museos, que se celebra la próxima semana.

El comisario de la muestra, Rafael Doctor, ha explicado que los casi 30 óleos sobre impresión digital en lienzo que se pueden contemplar desde este sábado y hasta el próximo 5 de septiembre en el crucero superior del Museo de Santa Cruz de Toledo fueron realizados durante varias sesiones en 2019 en el taller de Jorge Galindo y se expusieron por primera vez a finales de ese mismo año primero en el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería y, posteriormente, en el espacio de arte Tabacalera de Madrid.

Ha explicado también que "Almodóvar no es pintor ni Jorge Galindo cineasta, pero ambos mantienen una fijación por el mundo del otro y se nutren sin complejos de ellos constantemente" y ha recordado que el diálogo entre ambos partió del encargo que el pintor recibió para hacer el dibujo de un niño leyendo sobre un papel roto de un saco de cemento, que es el eje de la película "Dolor y gloria".

La consejera de Cultura de Educación y Cultura ha explicado que esta exposición tiene un doble valor, “el de ser la puerta de entrada de las grandes exposiciones" que se desarrollarán en la comunicad autónoma en los próximos meses y, al mismo, " una oportunidad para conocer en nuestra tierra la indudable calidad creativa de dos grandes creadores, como son Jorge Galindo, un pintor genial afincado en Borox (Toledo), y el genio castellanomanchego del cine Pedro Almodóvar".

El concejal de Cultura de Toledo, Teo García, ha agradecido a la Consejería de Cultura que haya posibilitado el disfrute de esta exposición en la capital regional, "ciudad de las tres culturas y también de vanguardia", y de forma gratuita, "en unos momentos en que la cultura está tomando ritmo", ha enfatizado.