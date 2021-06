Tom Hiddleston explora la esencia de Loki en la nueva serie de Disney+

Los Ángeles (EE.UU.), 7 jun (EFE).- El villano más irreverente y escurridizo de Marvel desembarca en la televisión con "Loki", la nueva serie de Disney+ que, según el actor Tom Hiddleston, explora la verdadera esencia de este carismático personaje.

"Lo que me encanta de esta serie es que aquí Loki aparece privado de todo lo que le es familiar", dijo este lunes en una rueda de prensa virtual.

Hiddleston adelantó que en "Loki", que se estrena el miércoles en Disney+, su papel no tiene al lado a su hermano Thor (Chris Hemsworth), se encuentra muy lejos de su tierra natal Asgard y además no cuenta con todos sus poderes.

"Si quitas todas esas cosas que él ha usado para identificarse, ¿qué queda de Loki? ¿Quién es? (...) ¿Qué hace que Loki sea Loki? ¿Hay algo auténtico en él?", se preguntó.

Arrogante a la vez que ingenioso, egocéntrico pero también encantador.

A lo largo de seis películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), Loki se ha presentado como un personaje a caballo entre el bien y el mal y ahora le llega la ocasión de brillar en solitario con la tercera serie de Disney+ sobre estos superhéroes tras las exitosas "WandaVision" y "Falcon y el soldado de invierno" (The Falcon and the Winter Soldier).

Hiddleston se rodea en esta nueva serie de actores como Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw y Wunmi Mosaku para dar forma a una historia en la que el humor irónico y una trama detectivesca se dan la mano a través de los saltos en el tiempo.

VIAJES AL PASADO Y AL FUTURO

Dentro de la cada vez más enrevesada mitología y cronología del MCU, "Loki" parte de un "flashback" en "Vengadores: Endgame" ( Avengers: Endgame, 2019) en el que este personaje se desvanecía tras tocar el teseracto (cubo), un poderoso artilugio que permite la teletransporte.

A partir de ahí, los responsables de la serie "resucitan" a Loki, que había muerto en "Vengadores: Infinity War" (2018), haciéndole protagonista de una trama que viaja adelante y atrás en el tiempo.

Sin embargo, en sus saltos del pasado al futuro se topa con un cuerpo de funcionarios, tan inflexible como chistoso, que se encarga de garantizar el correcto discurrir de la cronología del universo y que a los fans españoles les recordará a las aventuras de "El ministerio del tiempo".

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y el arquitecto principal del MCU, admitió que la historia de Loki no había quedado bien cerrada con las dos últimas cintas de los Vengadores.

Además, el creador de esta nueva serie, el guionista Michael Waldron, apuntó que el elemento de los viajes temporales era "una oportunidad para el caos y la diversión" en torno a Loki.

Por su parte, la directora de "Loki", Kate Herron, explicó que películas de David Fincher como "Se7en" (1995) o "Zodiac" (2007) fueron muy importantes para la estética de la serie, especialmente en cuanto a la historia de misterio que debe resolver el protagonista.

EL FICHAJE DE OWEN WILSON

Una de las grandes apuestas de "Loki" es el fichaje de Owen Wilson en el papel de Mobius, un funcionario del tiempo obsesionado con el orden, el trabajo bien hecho y la utilidad de la administración.

Wilson dijo estar encantado por incorporarse al MCU y se mostró sorprendido por el gran nivel de "secretismo" que rodea a una producción de Marvel.

Además, el actor estadounidense comentó que la dinámica entre Mobius y Loki, cuyas personalidades no pueden ser más diferentes, se desarrolla en la serie como si fuera "una partida de ajedrez".

A la fascinación del novato Wilson se le contrapone la ya muy larga experiencia de Hiddleston como Loki, que comenzó hace una década con la película "Thor" (2011).

El intérprete dijo que su personaje tiene "un rango enorme" y defendió que siempre hay "nuevos aspectos" por aprender de Loki.

Además, Hiddleston mencionó la "complejidad" que caracteriza a Loki y también agradeció que, entre los numerosos personajes de las cintas de Marvel, su rol haya recibido mucho cariño entre los fans.

"Es indudable que la razón por la que me dejan seguir interpretándolo es porque Loki significa mucho para mucha gente y por muchas razones", afirmó.

"Mucha gente disfruta de su carácter juguetón, su espontaneidad y el sentido intrínseco de travieso que tiene. Algunos disfrutan de su cualidad de antagonista y otros probablemente no lo soportan. Y sé también que hay gente a la que le atrae su vulnerabilidad", añadió.

Sea por una razón u otra, la popularidad de Loki es algo que Hiddleston no quiso pasar por alto y por ello aseguró que interpretar a este personaje es "muy gratificante" para él y "un gran honor".