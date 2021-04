De la Torre teme que la era poscovid pueda acabar con el cine no comercial

Las Palmas de Gran Canaria, 9 abr (EFE).- El actor Antonio de la Torre se ha declarado "preocupado" por el cine en la era poscovid, al considerar que el auge de las plataformas puede llevar a que el menos comercial desaparezca.

Al visitar las Palmas de Gran Canaria con motivo del Festival de Cine que se celebra desde este viernes en la capital grancanaria, el actor ha dicho que en este "tiempo distinto" de "mucha producción en plataforma" le preocupa "la precariedad laboral que pueda crearse en situaciones de monopolio".

Ha manifestado que es "especialmente sensible" al cine independiente que "se hace sin pensar en las personas que van a ver o no una película ,sino por crear cultura y juicio crítico", lo que, a su juicio, es "esencial" y "no se debe perder".

"Me preocupa que nos encaminemos a un escenario en el que las películas tengan que estar dentro de un género o que para contar una historia deba ser 'low cost' y producirse de una forma muy precaria", ha señalado.

Ante este nuevo escenario, con las plataformas, ha agregado, "las películas que de verdad hacen cultura pueden desaparecer" y esto es una preocupación que "comparten otros compañeros y profesionales de la industria".

En este tiempo, De la Torre ha producido un par de cintas que "se encarecen un 20 % con todas las medidas a tomar" por la pandemia, que también ha provocado un aumento del "consumo audiovisual".

Se ha mostrado optimista en lo estructural porque cree que "hay luz al final del túnel" para la industria del cine después de un año "muy complicado".

La situación sanitaria es "coyuntural y excepcional" y, por ello, espera "volver a los cines a contar historias": ya "empezamos a ver el horizonte" con la vacunación y a sentir que "la pandemia pasará".

Por otra parte, se ha referido a los fondos y ha recalcado que en otros países europeos la financiación para el cine es de 400 o 600 millones, mientras en España "tiene un cero menos".

El director David Trueba ha compartido la preocupación de Antonio de la Torre porque, a su juicio, el cine español "tiene una enorme dependencia de las televisiones".

Esto "tiene mucha importancia" en el momento en el que "las decisiones y el material a rodar no está del todo en las manos de los cineastas y productores, sino de los emisores".

Esta dependencia "compromete a un tipo de película que, aunque busca seducir al público, "no tiene el dinero y el éxito como única finalidad".

El cine "lo debe englobar todo" y se debe trabajar para mantener que exista dicha pluralidad, ha subrayado.

Ha señalado que en este año "tan complicado" para el sector es importante "volver a los cines y a la normalidad poco a poco", por lo que ha agradecido la celebración del Festival de Cine de Las Palmas, donde ha participadoeste viernes en una mesa de debate junto a Wyoming, Fernando Trueba y Santiago Segura.