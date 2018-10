Un total de 18.970 de socios de la SGAE eligen hoy a su junta directiva

Un total de 18.970 socios de la Sociedad General de Autores y Editores están llamados hoy a las urnas para elegir a la nueva junta directiva de la entidad, una cita electoral convocada de manera anticipada por el rechazo tanto de las cuentas de 2017 como por la reforma de sus estatutos.

Setenta y cinco candidatos, entre ellos Eduardo "Teddy" Bautista, se han presentado a los 39 puestos de la junta directiva de la SGAE, distribuida en cuatro colegios: Gran Derecho (compositores y artistas); Pequeño Derecho (compositores y letristas de música); Audiovisual (directores, realizadores, guionistas y compositores audiovisuales) y Editores (editores musicales).

Entre los aspirantes a presidir la entidad de gestión de derechos de autor también se encuentran el cantaor Arcángel o los cantantes Josemi Carmona, Ramón Arcusa y Teo Cardalda.

Había otros como Álvaro Urquijo, Kiko Veneno, Jota de "Los Planetas", Patacho o Noni Lori Meyers, que retiraron su candidatura en señal de protesta porque en estos comicios no se permite ejercitar el voto electrónico, algo que el presidente en funciones de la SGAE, José Miguel Fernández-Sastrón, considera que no se puede ejercer porque no está regulado por un reglamento.

Estas son las terceras elecciones que celebrará la entidad después de que la Guardia Civil detuviera a su expresidente Eduardo Bautista y a otros cargos de la SGAE en julio de 2011, acusados de apropiación de fondos.