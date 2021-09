Los "Toy Boys" bailan de nuevo buscando repetir el éxito internacional

Madrid, 29 sep (EFE).- Repetir el éxito internacional logrado con la primera temporada es el objetivo de la segunda parte de la serie “Toy Boy”, presentada este miércoles en el festival Iberseries Platino que se celebra en Madrid, en un evento en el que han participado varios actores de la producción.

“Si a alguien le tenemos que dar las gracias hoy aquí es al público que, contra todo pronóstico, vio la serie en todo el mundo. Cuando se estrenó en España no remontó lo que se esperaba, pero al final el púbico es soberano y eso nos ha posicionado hoy aquí”, ha apuntado el actor José de la Torre en la rueda de prensa.

El pasado domingo la plataforma AtresPlayer Premium emitió el primer capítulo del regreso de la serie, que se verá posteriormente (todavía sin fecha) en Netflix, una plataforma que fue la ventana por la que la serie estalló, tras un modesto estreno en Antena 3 en septiembre de 2019.

Como ha recordado a la prensa la actriz Cristina Castaño, la explosión se produjo “en plena pandemia”. “Estábamos en casa y todo el rato número uno. Nosotros teníamos un bajón muy grande porque era una producción muy ambiciosa y nos habíamos llevado una decepción con el estreno, pero luego nos resarcimos de todo”, ha contado la actriz, que interpreta a la poderosa Macarena Medina.

Tras el éxito internacional de la serie, cuyo argumento se enmarca en clubes de striptease de hombres para mujeres en la Costa del Sol española, se decidió renovar por una segunda temporada, aunque con capítulos más cortos, de 45 minutos, adaptados a un formato internacional.

La historia arranca después de que Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) haya conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman y con el club El Infierno destrozado por una bomba que ha partido en dos los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana (María Pedraza) al borde de la muerte.

Hugo no puede permitir que el responsable salga impune y dedicará todos sus esfuerzos a descubrir quién ha sido mientras trabaja de incógnito en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella.

Los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad, pero El Turco y Rania -Álex González y la italiana Federica Sabatini, que son dos de las incorporaciones de esta temporada- los dueños del club, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local.

Aunque el sexo seguirá siendo uno de los principales temas de la serie, Cristina Castaño ha destacado que por encima de eso están "las historias de los personajes, quiénes son".

"Los guionistas de la serie han escrito escenas de sexo muy bien escritas que hablan de los personajes y de quiénes son. En esa serie se cuenta el sexo, se habla de él, se ve, pero define a los personajes. Y yo como actriz las he podido defender con dignidad y con gusto porque hablaban mucho de Macarena”, ha explicado.

En opinión de César Benítez, uno de los creadores, la serie trata además “temas muy normales, llevados al extremo”. “Toca temas como la amistad, la traición, la superación, el querer regenerarse y darse cuenta de que la vida es muy dura, del amor, que a veces te lleva a un terreno que te perjudica. Habla de sexo pero habla de mucho más”, ha sentenciado.