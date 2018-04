Los trabajadores del Teatro de la Zarzuela protestan ante el Teatro Real contra la fusión

Con pitidos y bajo el lema "La Zarzuela y su gente ni se compra ni se vende", unos 200 trabajadores del Inaem se han manifestado esta tarde frente a las puertas del Teatro Real, en el que se celebra el I World Opera Forum, para protestar por el proyecto de fusión del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real.

Cultura y la Fundación del Teatro Real llevan seis meses estableciendo el marco que permitiría la fusión, un proyecto que debe ser aprobado por real decreto por el Gobierno y sobre el que esta misma tarde ha dado explicaciones en la Comisión de Cultura del Congreso el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo.

La lluvia no ha desanimado a los manifestantes, que con pitidos y con la música de "El padrino" de fondo, han protestado por el proyecto de fusión que, según Javier Figueroa, presidente del Comité de Empresa de Cultura, responde a la intención del Real de "absorber el patrimonio, el presupuesto y el escenario de la Zarzuela sin importarle el personal y los derechos de los trabajadores".

La concentración coincide con la inauguración del World Opera Forum, un foro que por primera vez reúne a las tres asociaciones internacionales de teatros y festivales líricos -Opera Europa, Opera America y Ópera Latinoamérica-, con representantes de África, Asia y Oceanía y la participación de más de 250 profesionales.

"Aprovechando el Forum Internacional de la Ópera queremos hacer pública nuestra protesta ante este atentado contra la cultura pública", ha expresado Figueroa y ha añadido que "varios grupos parlamentarios no están de acuerdo con la fusión", por lo que "están optimistas y esperan que el proyecto se retire".

Mensajes como "Yo defiendo el teatro público" o "No al desmembramiento del Inaem", que dirige Montserrat Iglesias, se podían leer en varias pancartas de los manifestantes, entre los que estaban la actriz Natalia Millán, que ha declarado que "la zarzuela no está siendo valorada como debería" y que "este problema no está teniendo la suficiente difusión".

Varios miembros del Coro de la Zarzuela, junto a compañeros de la Rondalla Lírica de Manuel Gil, Coro Nacional de España y Coro de RTVE, han acudido también a la concentración con máscaras de Gregorio Marañón, presidente de la Fundación Teatro Real, y con bolsas negras de dinero ficticio que, según los integrantes del coro, representa "el presupuesto de la Zarzuela que Marañón se quiere llevar".

Los integrantes de los coros han interpretado como en concentraciones anteriores piezas líricas del género chico, como "La verbena de la Paloma" o "El Barberillo de Lavapiés".