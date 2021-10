Trece títulos, seis en Sección Oficial, optan a la Espiga Arcoíris en la SEMINCI

Valladolid, 20 oct (EFE).- La 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), en colaboración con Fundación Triángulo, otorgará por sexto año consecutivo la Espiga Arco Iris, que reconoce a la película de cualquiera de las secciones que contribuya a dar visibilidad a la diversidad sexual, y a la que optarán trece títulos, seis de ellos en la Sección Oficial.

Según un comunicado, en esta edición optarán a este galardón, además de los referidos seis títulos en la Sección Oficial, dos en Punto de Encuentro, dos en Tiempo de Historia, uno en Doc. España y dos títulos más en Castilla y León en cortos.

Las candidatas de Sección Oficial son las suizas La Mif, de Fred Baillif, y The Girl and the Spider, de Ramon Zürcher y Silván Zürcher, Compartimento N. 6, de Juho Kuosmanen, Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash, de Edwin, Funny Boy, de Deepa Mehta, que se proyectará en la gala de clausura, y el corto estadounidense More Happines, de Livia Huang.

De Punto de Encuentro optarán a este galardón la serbia Celts, de Milica Tomovi, Luz de presença, de Diogo Costa Amarante, y en La Noche Del Corto Español, Las Infantas de Andrea Catalá.

En la sección Tiempo de Historia optan a la Espiga Arcoíris La QueenCiañera, de Pedro Peira, y North by Current, de Angelo Madsen Minax.

El jurado de esta Espiga Arcoíris está formado por cinco personas con experiencia en el ámbito del cine y los derechos humanos: Lucien Burckel de Tell, Roberto F. Canuto, David Lagunilla, Yolanda Moreno y Mónica Tranque; los tres últimos, además, forman parte de equipo del equipo de organización del Festival Cinhomo.

Las películas se proyectarán desde el día 23 de octubre y podrán verse en los cines Broadway y Cervantes, en el Teatro Calderón y en la sala Fundos.