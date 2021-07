Un tribunal frena la suspensión en Florida de las medidas anti covid-19 en cruceros

Miami, 18 jul (EFE).- Una corte de apelaciones bloqueó en la medianoche del sábado una orden que debía entrar en vigor este domingo y que eliminaba las medidas de las autoridades sanitarias estadounidenses que buscan evitar los contagios de la covid-19 en los cruceros con salida desde Florida, capital mundial de este sector.

La suspensión temporal de las restricciones fruto de la pandemia del coronavirus de los cruceros con salida en Florida mantendrá vigentes las regulaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) mientras se dilucida la demanda del Gobierno federal a la decisión de un tribunal inferior.

Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos apelaron la decisión de un juez que en junio emitió un dictamen contra los requerimientos sanitarios impuestos por los CDC para evitar una mayor propagación de la covid-19.

El pasado 18 de junio, el juez federal Steven Merryday señaló que la orden de "navegación condicionada" emitida por los CDC, en octubre del año pasado, ya no era sobre una "amenaza de salud" ni menos al nivel de cuando empezó la pandemia, teniendo en cuenta las tasas de vacunación, las cifras de casos y la efectividad de las medidas de prevención.

En su decisión, Merryday, con tribunal en Tampa (Florida), aludió incluso a la "reapertura exitosa y segura" de negocios como las aerolíneas, eventos deportivos y otros celebrados en lugares de alta capacidad.

Sin embargo, el Departamento de Justicia alegó la existencia de "evidencia indiscutible" que muestra que las operaciones de cruceros "no reguladas" exacerbarían la propagación de la covid-19 y aseguró que las normativas de los CDC "no cierran la industria de cruceros", sino que proporciona un marco sensible y flexible para la reapertura".

La apelación es resultado de una demanda entablada en abril por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y la fiscal general de este estado, Ashley Moody, quienes señalaron que los requerimientos para navegar de los CDC "excedían" la autoridad de esta agencia federal.

DeSantis ha sido muy crítico con la agencia, a la que ha señalado de obstaculizar la reanudación de las operaciones de los cruceros, sector que lleva más de un año paralizado y tiene un peso importante en la economía floridana.

El fallo del tribunal de apelaciones se produjo el mismo día en el que la compañía Disney Cruise Lines inició este sábado una ruta de prueba bajo las normativas de los CDC con la partida del buque Disney Dream de Puerto Cañaveral, en Florida.

El primer viaje de prueba de Disney tendrá una duración de dos días y el pasaje estaba compuesto en su totalidad por personal de la compañía que se presentó voluntario.

Otros dos de los grandes protagonistas del sector, Royal Caribbean y Carnivel, tienen previsto hacer salidas de prueba a finales de este mismo mes.

El dictamen llega también cuando los nuevos casos de la covid-19 y las hospitalizaciones en Florida se han disparado de nuevo y cuando desde la Casa Blanca se alerta de que el estado supuso cerca del 20 % de todos los contagios en el país la pasada semana.