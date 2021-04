"Troyanas", el estreno de Adriana Ozores en la dirección, en escena

Madrid, 21 abr (EFE).- El Teatro de la Comedia ha confirmado este martes que el estreno de "Troyanas" será el viernes, 23 de abril, quince días después de lo previsto, ya que tuvo que suspenderse, atendiendo a las normas sanitarias, porque una persona del elenco tuvo contacto con un positivo por la covid-19.

Lluís Homar, director de la Compañía de Teatro Clásico, fue quien explicó el día de la presentación esta contingencia que ha quedado ya solventada.

La actriz Adriana Ozores se estrena en la dirección teatral con las "Troyanas", de Séneca, que permanecerá hasta el 22 de mayo en el teatro, con un texto que ha versionado la cineasta y guionista, Ángeles González-Sinde.

"Me hace mucha ilusión que sea en este teatro el lugar donde he dado el paso. Aquí realicé mi formación desde muy joven, durante diez años, haciendo personajes de mucha responsabilidad, que me formaron como actriz no solo para el teatro, sino también para el audiovisual", dijo en la presentación Adriana Ozores.