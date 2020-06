"Los últimos románticos", una bella y dura mirada a la nostalgia

"Los últimos románticos" no es un libro de amor al uso porque aunque su solitaria protagonista se enamora, en las páginas de esta novela su autora, Txani Rodríguez, hace un repaso a todas esas cosas del "viejo mundo" que son incompatibles con el individualismo de este "nuevo mundo" en el que vivimos.

"En el mundo antiguo, un mundo que yo conocí, las comunidades de vecinos eran comunidades, había más apoyo; yo soy hija de un obrero del acero, y cuando en los 90 la planta cerró todo el pueblo se volcó con los obreros. Eso hoy en día es difícil, es un mundo que está por desaparecer", cuenta a Efe Rodríguez (Llodio, 1977) sobre uno de los pilares sobre los que pivota la novela (Seix Barral).

Por eso "lo de los románticos" no es en referencia al amor, sino a una mirada nostálgica al mundo "de la solidaridad, de los vecinos, de la amabilidad", matiza.

En concreto, la autora nos sitúa en un pueblo sin nombre pero muy parecido al que la vio nacer, porque también está cerca de Bilbao, y porque en él también hay una fábrica en apuros, pero de papel. Un lugar donde trabaja Irune, una protagonista que sufre la soledad y un "duelo no resuelto" que la lleva a regalarnos momentos de reflexiones brillantes mientras hace figuras y construcciones con el papel que semanalmente le regala su empresa.

Según la autora, esta historia nació de una imagen "muy concreta", la de una persona muy cercana a ella que trabajaba en una fábrica de papel en su pueblo, Llodio, y a la que le daban lotes de papel higiénico a final de mes.

Unas pinceladas claves en la vida de Irune, a la que se suman otras tramas protagonizadas por Paulina, su anciana vecina acosada por su maltratador hijo, quien a su vez le hace la vida imposible a Irune.

Un alma también solitaria que vive refugiada en su infancia, y por eso ambas mujeres nos hacen enfrentarnos a una realidad que la autora vive como un "miedo".

"Me da mucho miedo la soledad, y es un tema que desde que escribo siempre abordo, pero no es la soledad de vivir sola en un piso, sino de no tener a nadie con quien hablar, así que escribo para conjurar ese miedo mío", confiesa Rodríguez, autora también de otras novelas como "Agosto" o "Si quieres puedes quedarte aquí".

Y eso es lo que le pasa a Irune, aunque con matices, porque si bien ella se siente sola, hasta el punto de no saber qué hacer cuando cree tener un cáncer de mama, tiene un recurso para sentirse acompañada además de visitar a Paulina: llamar al teléfono de venta de billetes de Renfe y hablar con Miguel María, uno de sus teleoperadores.

Una voz masculina que recorre las páginas de "Los últimos románticos" a la que Irune recurre cada vez que tiene un ataque de soledad para pedirle información sobre esos lugares a los que le gustaría ir, como Lisboa o Angulema (Francia), y a los que nunca va.

Ciudades importantes en la historia del papel o del cómic, dos de las "románticas" aficiones de la protagonista, pero también especiales para la creadora de la historia. Por eso, en cada conversación que mantiene con Miguel María, Irune hace una descripción sobre la historia o curiosidades de esas poblaciones.

Llamadas que durante las 191 páginas de la novela son un oásis en la sequía sentimental de una incomprendida Irune que lucha contra la indiferencia de sus vecinos ante un caso de violencia doméstica -el de Paulina- o la de sus jefes ante unos trabajadores que luchan contra el cierre de la fábrica.

"Esto se me ocurrió poco después de que se me ocurriera la idea de crear una mujer que trabajaba en una fábrica, pero no sabría explicarte por qué, eso sí que es misterioso", recuerda la escritora y también periodista que sí que tiene una explicación, aunque sea vaga de por qué el teléfono como medio de unión entre dos personas.

"Soy hija única y tengo todos mis primos muy lejos por Cádiz o Canarias y he hablado mucho por teléfono y me han reconfortado mucho por teléfono", reconoce la autora, quien usa el silencio en estas conversaciones como síntoma de confianza entre Irune y Miguel María.

Pilar Martín.