"Unhinged" lidera la tímida y parcial reapertura de los cines en EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ago (EFE).- El thriller "Unhinged", con Russell Crowe como protagonista, lideró la taquilla en Estados Unidos en un fin de semana de reapertura parcial y tímida de los cines en parte del país tras varios meses con las persianas bajadas debido a la pandemia.

El portal especializado Box Office Mojo señaló que "Unhinged" se anotó 4,1 millones de dólares este fin de semana en el mercado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos en la gran pantalla de EE.UU. y Canadá.

Dirigido por Derrick Borte ("The Joneses", 2009) y en cuyo elenco también aparecen Caren Pistorius, Gabriel Bateman y Jimmi Simpson, "Unhinged" narra la persecución a una familia por parte de un acosador (Crowe) tras una discusión de tráfico.

"Unhinged" se impuso con facilidad a "The SpongeBob Movie: Sponge On The Run", que obtuvo 550.000 dólares en Canadá (a EE.UU. llegará directamente a través del mercado digital); y a la cinta independiente "Words on Bathroom Walls", que consiguió 462.000 dólares.

En un contexto normal, los 4,1 millones de dólares de "Unhinged" no serían una gran recaudación (esta película de Solstice Studios ha costado 33 millones).

Pero con solo alrededor de un tercio de los cines abiertos en el país, las salas todavía cerradas en mercados cruciales como California o Nueva York, el aforo restringido por razones de seguridad, el miedo que puedan tener los espectadores a volver al cine, y el limitado negocio a medio y largo plazo de los autocines, el resultado de "Unhinged" puede invitar al optimismo.

"Tenemos muchos escalones por subir, pero los primeros pasos son alentadores", dijo Shari Hardison, la jefa de distribución de Solstice Studios, en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

"Unhinged" basó toda su campaña publicitaria en erigirse como la primera película de importancia en estrenarse en un verano marcado por los continuos aplazamientos de los grandes lanzamientos de Hollywood, el renovado interés por los autocines, la irregular presencia de títulos "indies" y la reposición de cintas clásicas.

Con la referencia de "Unhinged", la cinta de X-Men "The New Mutants" se estrenará este fin de semana, siete días antes de que llegue a la gran pantalla la esperadísima "Tenet" de Christopher Nolan.