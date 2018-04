El oscuro universo musical de Tricky pone a vibrar los cimientos de Santiago

El artista británico Tricky desplegó este martes en Santiago de Chile un espectáculo repleto de tatuajes, luces bajas y potentes bajos con los que transportó a los cerca de mil asistentes a su universo de locura musical del género "trip hop" de los años 90.

El concierto, celebrado en el barrio Bellavista, un rincón bohemio de la capital chilena, hizo las delicias de los fans del también productor y actor de Bristol (Inglaterra) siete años después de su última visita a esta ciudad.

La noche comenzó bajo la tutela de DJ Haití, una de las referencias locales de la música electrónica, que encandiló al público con su mezcla de sonidos tribales con influencias originarias alemanas.

Tras una breve pausa, el público comenzó a rugir y de las sombras, como si de su propia vida se tratase, surgió la figura de Tricky, el plato fuerte de la noche.

Adrian Thawks, el británico oculto tras el alias artístico, se ha caracterizado siempre por transmitir un mensaje muy personal en sus canciones, donde el pronto abandono de su padre y el suicidio de su madre causaron un impacto demoledor y marcaron su carrera.

De estética rebelde, el veterano cantante impresionó sobre el escenario con sus facciones afiladas y delgada figura, acentuadas con maquillaje negro para transportar a sus fans a su universo de locura y camuflaje musical.

Entre las canciones más aclamadas estuvo "Hell is round the corner" (El infierno esta a la vuelta de la esquina), o "Nothing changed" (Nada ha cambiado), que hicieron saltar y vitorear a los asistentes hasta caer rendidos a merced del intérprete.

Tricky aterrizó en Santiago para desvelar su último disco "Ununiform" (2017), y para afianzar a los fans que el excolaborador de Massive Attack mantiene en el país más austral del mundo.

La "paranoia" musical del de Bristol ha evolucionado a lo largo de los años en una mezcla eterna de "jugos mentales", como el mismo Thawks ha afirmado en varias ocasiones, lo que le ha llevado a crear un sonido más tranquilo.

Una paciencia adquirida que pareció esfumarse cuando el sonido comenzó a fallar levemente, lo que hizo que varios asistentes comparasen su reacción con la del exvocalista de Oasis, Liam Gallaher, quien abandonó su directo durante el Lollapalooza Chile 2018 por problemas técnicos.

A pesar de esto, Tricky supo resolver la noche dirigiéndose directamente a los asistentes, a los que envolvió con su mensaje sombrío pero energético, que empujaba a algunos a saltar enloquecidos y a otros a reflexionar sobre el trasfondo oculto en cada una de las estrofas.

"My palestine girl" (Mi chica palestina) fue otro de los grandes temas de la noche, una canción muy en boga en la esfera cultural underground santiaguina por su significado político, ya que en Chile reside la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe.

Un furor que culminó con canciones como "Sun Down" (Puesta de sol), con las que el artista británico comenzó a despedirse del público chileno, un nicho que ha sabido copar con su carisma e irreverente mirada musical, clásica ya para la generación que vivió el surgir de la electrónica en los años 90.

Alberto Valdés Gómez