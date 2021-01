"La vampira de Barcelona", "Las Niñas" y "Sentimental", favoritas a los Gaudí

Barcelona, 28 ene. (EFE).- "La vampira de Barcelona" (con 14 nominaciones), "Las Niñas" (13) y "Sentimental" (8) son las películas que parten como favoritas en la XIII edición de los premios de la Academia del Cine Catalán, que dará a conocer los ganadores en una gala el próximo domingo 21 de marzo.

La actriz Aina Clotet y el actor Sergi López han hecho lectura este jueves de las nominaciones en las 21 categorías de los galardones en el Auditorio de La Pedrera de Barcelona, y un total de 32 títulos pasan a la segunda vuelta de votaciones y optan a entrar en el palmarés de los XIII Premios Gaudí.

Los Premios Gaudí recogen por primera vez en sus trece años de historia unas nominaciones con más mujeres que hombres aspirantes a galardón en las categorías nominativas, ya que de los 77 profesionales que pasan a la segunda vuelta de las votaciones hay 42 mujeres y 35 hombres.

Categorías habitualmente masculinizadas como el Sonido o los Efectos visuales registran un aumento de mujeres nominadas, como Irene Rausell, Yasmina Praderas, Amanda Villavieja, Alejandra Molina, Daniela Fermín, Elena Coderch, Laura Tomás, Esther Ballesteros, Anna Aragonès y Míriam Piquer.

Asimismo, categorías como las de Dirección, con dos mujeres de cuatro profesionales nominados, o Guion, con cuatro nominadas y un único hombre finalista, refuerzan esta mayor presencia de mujeres entre las candidaturas.

En la categoría de Mejor película competirán cuatro producciones en lengua catalana: "La vampira de Barcelona", primer largo de ficción de Lluís Danés; "La ofrenda", del barcelonés Ventura Durall; "La mujer ilegal", de Ramon Térmens; y "Las dos noches de ayer", debut en la dirección de Pau Cruanyes y Gerard Vidal.

Están nominadas a Mejor película en lengua no catalana "Las Niñas", de la debutante Pilar Palomero; "Sentimental", de Cesc Gay; "La boda de Rosa", de Iciar Bollain; y "Adú", de Salvador Calvo.

Una debutante y tres cineastas con experiencia se disputarán el Gaudí a Mejor dirección: la aragonesa Pilar Palomero, que ha irrumpido en el cine español con "Las Niñas"; el veterano Cesc Gay por su comedia "Sentimental"; Lluís Danés por "La vampira de Barcelona"; e Iciar Bollain por "La boda de Rosa".

En la categoría de Mejor guion repiten Gay, Palomero y Bollain (que firma "La boda de Rosa" con Alicia Luna), y también está nominada otra cineasta debutante, Nuria Giménez Lorang, por su ópera prima "My Mexican Bretzel", que es asimismo candidata a Mejor documental.

En la categoría de Mejor protagonista femenina, los Gaudí de este año reconocen el trabajo de Anna Alarcón ("La ofrenda"), Andrea Fandos ("Las niñas), Nora Navas, ganadora de dos Gaudí ("La vampira de Barcelona") y Candela Peña, ganadora de un Gaudí ("La boda de Rosa").

Alex Brendemühl, ganador de un Gaudí ("La ofrenda"); Javier Cámara, ganador de un Gaudí ("Sentimental"); Mario Casas ("No matarás"); y David Verdaguer ("Uno para todos") son los candidatos al galardón a Mejor protagonista masculino.

En cuanto al premio a Mejor actriz secundaria, se lo disputarán Verónica Echegui, ganadora de un Gaudí ("La ofrenda"); Natalia de Molina ("Las Niñas"); y Bruna Cusí y Núria Prims, ambas ganadoras de un Gaudí ("La vampira de Barcelona").

Alberto San Juan ("Sentimental"), Ernesto Alterio ("Te quiero, imbécil"); Francesc Orella ("La vampira de Barcelona"); y el marroquí Abdel Aziz El Mountassir ("La mujer ilegal") forman el póquer de aspirantes a Mejor actor secundario.

"Little Joe", de Jessica Hausner; "Longa noite", de Eloy Enciso; "Sobre lo infinito", de Roy Andersson; y "Sorry we missed you", de Ken Loach, compiten por el Gaudí a la Mejor película europea.

La segunda vuelta de las votaciones comenzará mañana viernes 29 de enero y se mantendrá abierta hasta el 2 de marzo, de la que saldrán los ganadores y ganadoras de cada categoría, que se darán a conocer en la gala del 21 de marzo, que tendrá lugar en el Auditorio del Fórum CCIB y su encargada, la productora El Terrat (The Mediapro Studio), dedicará a las salas de cine de todo el territorio.