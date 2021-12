Vanesa Martín: "Para 2022 pido a los políticos que dejen las luchas de egos"

Madrid, 7 dic (EFE).- Con la actitud positiva de siempre, pero "multiplicada por siete", como el número de veces que decía sí en su más reciente disco, Vanesa Martín exprime lo bueno de la pandemia en medio de tanta tragedia con una reedición en la que, por ejemplo, canta a la amistad y que le permite encarar el futuro con optimismo.

"Yo para 2022 lo que quiero es que las olas se queden en el mar, que nos permitan retomar nuestra vida, con libertad y sin mascarilla, sin miedo. Y pido coherencia a nuestros políticos, desarrollos en positivo, no luchas de egos entre ellos", reclama en una charla con Efe.

Este viernes vuelve a publicar con nuevo material "Siete veces sí" (Warner Music), un disco inesperado, surgido en la intimidad a causa de los confinamientos forzosos de 2020, en el que manifestaba su deseo de volar y que fue número 1 en España tras su lanzamiento, imponiéndose al mismísimo Bruce Springsteen.

"En un momento tan convulso y dramático, este disco me ha permitido respirar aire nuevo", celebra su autora, que decidió presentarlo a su público aunque fuese en aforos más pequeños. "Hubo quien me dijo que estaba loca y que era contraproducente para mi carrera, pero yo quería ver cómo la gente estaba respirando esto. Quería participar de la realidad", dice.

Martín (Málaga, 1980) presume de haber tenido siempre "una filosofía superpositiva, de pensar que la vida es breve". Tras la crisis de la covid-19, esa forma de ser se ha "multiplicado por siete", algo que se manifiesta en canciones nuevas como "Y yo latiendo".

"Estos temas son fruto de la evolución de la persona que hizo aquellos primeros, enmarcados en este momento, por eso en 'Y yo latiendo' hay ganas de compartir con la gente, de juntarnos", explica sobre este canto a la amistad.

En el videoclip participan la cantante Pastora Soler y la presentadora Eva González, "dos amigas de verdad, con las que haces hueco pese a esas agendas de locos". "Es un reflejo de lo que hago en petit comité en mi casa, porque quería que la gente conociera ese poquito más de mí", indica.

"Más allá de lo trágico y lo mal que algunas personas lo han pasado con la enfermedad, el hecho de que todo nos haya zarandeado nos ha hecho valorar lo que teníamos. También a las personas, el preocuparnos por estar, de ser empáticos. Yo digo que al que era buena persona lo ha hecho mejor y el que era mala, ahora es peor. Porque sí, hay quien ha salido con un cable pelado", analiza.

De no perderse o de ayudar a alguien a reencontrarse "en este mundo de focos y luces y halagos" habla "La fiesta del tutú", otra de las inéditas. "Hay gente perdida con la que por mucho que hables, siempre te sitúa en la parrilla de salida, como si fuese la primera vez", protesta Martín, como reivindicación del respeto y la empatía.

"UN SUSTITO".

Incluye asimismo "Soy", la canción que creó para la última edición del ya tradicional concierto de Cadena 100 "Por ellas" a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una misión compleja "para no caer en el tópico y no hacer demagogia, sabiendo que hay gente que se salva y gente que no".

"Fue muy difícil. Cada año que anunciaban que era otro el encargado, yo respiraba. Pero esta vez era el momento de hacerlo yo, con cariño y respeto. Como mujer, valoro mucho las revisiones ginecológicas. Vas teniendo miedo y yo tuve un sustito sin importancia, pero que te hace pensar en las personas a las que les diagnostican algo más grave", confiesa.

Además, reinterpreta el tema que abría "Siete veces sí", "Despedida y cierre", esta vez junto a Manuel Carrasco, amigo desde hace años, cómplice en numerosos conciertos y uno de los invitados del especial navideño que el pasado año Martín grabó para RTVE.

"Siempre hablamos de que tenemos carreras similares, pero él en chico y yo en chica. Nos reímos con eso y tenemos un equilibrio muy guay entre los dos", destaca de su relación con el artista onubense.

Quienes lo deseen, podrán volver a disfrutar la actuación en DVD, pues todo el programa se incluye en formato DVD en la reedición. "El momento con Pastora (Soler) y con India (Martínez) fue increíble, con Rosario también, con Raphael fue muy solemne y con Manuel, auténtico y salvaje", rememora.

Aunque si hubo algo que la puso un poco más nerviosa de la cuenta, fue cuando Joaquín Sabina le abrió las puertas de su casa para cantar a su lado.

"¡Yo lo admiro tanto! Por suerte esta profesión me ha permitido tenerlo como amigo, compañero y maestro. Ya habíamos cantado alguna vez en el pasado, pero me provocó mucho respeto porque sé lo sensible y meticuloso que es, por el hecho de que nos abriera sus puertas y por verme en ese salón en el que antes había estado de risas, pero con los focos. Me pareció muy generoso por su parte", destaca.

El 2022 será un año intenso. En primavera retomará los conciertos de "Siete veces sí", por fin podrá retornar a América y todo sin dejar de componer. "No paro de crear. Estoy en un momento muy inspirado y, sí a finales del año que viene, podría haber un nuevo disco", anticipa.

Javier Herrero