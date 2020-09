Verónica Echegui, una actriz llena de proyectos en tiempos de pandemia

Madrid, 17 sep (EFE).- En un año complicado para la industria audiovisual, Verónica Echegui es una de las actrices españolas con más proyectos en cartera. Tras "Orígenes secretos" pronto llegarán "Explota explota" y la serie "3 caminos", y ahora estrena "La ofrenda". Ella lo califica simplemente de "suerte", en una entrevista con EFE.

En cada uno de estos papeles, Echegui se desdobla y crece hasta hacerse enorme en registros tan diferentes como Norma, la inspectora de policía aficionada al cosplay; la divertidísima Amparo, de acento murciano y formas redondas, contrapunto de la estilizada bailarina Ingrid García Jonson, o la frágil, cándida y dramática Rita, protagonista de "La ofrenda" ("L'ofrena").

Esta película, que llega mañana a las salas españolas, es, según explica Echegui en una entrevista con Efe, "un maridaje entre la tragedia griega y el thriller psicológico que cuenta la historia de una obsesión con personajes rotos y oscuros", que sin embargo hace brillar el documentalista y productor Ventura Durall, en su tercer largometraje de ficción.

Dada la carga de toxicidad "tan alta" que tienen todos los personajes, prepararse un papel de ese calibre no fue "nada fácil", ha reconocido la actriz: "Es un personaje complejo, nunca había hecho algo tan 'obsesivo', por así decirlo, pero eso, a la vez, fue lo que más me atrajo cuando leí el guion".

"La ofrenda" cuenta la historia de una obsesión, la de Jan (Álex Brendemühl) por Violeta (Anna Alarcón) treinta años después de haberla dejado abandonada tras vivir un apasionado romance de juventud (que se contará a través de flashback). En medio está Rita (Echegui), la esposa de Jan, un personaje muy marcado por su infancia, cuyo mayor trauma es que no sabe estar sola.

"Rita es un ser trágico, con mucha fuerza, pero a la vez muy frágil -apunta-. No ha superado unos hechos traumáticos de su pasado y de repente se embarca en una vida con Jan que viene a ser una repetición de su pasado, un reflejo de lo que ella ya vivió. Pero está rota por dentro y no tiene las herramientas necesarias para salir de donde se encuentra", explica la actriz madrileña.

Por ello, y a pesar de que está "profundamente enamorada de Jan" le ayuda a reencontrarse con el amor de su adolescencia, Violeta, quien ha logrado tener una familia y un buen trabajo, y de la que no se ha podido olvidar en todos estos años.

"Mi personaje es consciente de que Jan tiene una obsesión por esa mujer, pero está tan enamorada de él que va a hacer lo imposible porque se de cuenta de ello. 'Lo que yo hago por ti no lo va a hacer nadie. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta de que me necesitas y de que no hay nadie que vaya a sustituir esto' le dice a Jan constantemente", añade.

Pero, aún así, reconoce haber visto películas como "Lo importante es amar" (Andrzej Zulawski, 1975) o "Atracción fatal" (Adrián Lyne, 1987) cuyos personajes le ayudaron a entender el suyo.

Aunque para tragedias, apunta la protagonista de "Seis puntos sobre Emma" (2011), ya contamos con "la época tan mala que está viviendo la sociedad con todo el tema de la pandemia, y sobre todo el sector audiovisual".

Por ello, Echegui, tres veces nominada a los Premios Goya, habla de "suerte" al valorar este año tan diferente en el que, sin embargo, ha podido seguir trabajando. "He tenido suerte y he podido conectar proyectos en este año tan raro", comenta.

Entre ellos, la ópera prima del director Nacho Álvarez "Explota explota", que se presenta el próximo miércoles en el Festival de San Sebastián y que después llegará a las salas de cine.

Echegui afirma que, aunque fue muy divertido el rodaje, "más aún el haberla visto montada: luego acabamos bailando de pie por toda la sala", declara entre risas.

Por ello, espera que la gente que vaya al cine a verla acabe igual de contenta y animada: "En estos tiempos tan duros que estamos pasando, el ánimo y la risa son los principales ingredientes para seguir saliendo adelante. Nosotros esperamos que eso suceda con esta la película", apunta.

Lo que también espera es que "no suceda nada inesperado" y que la semana que viene pueda comenzar a rodar un corto para Movistar + que ella misma va a dirigir: "Ojalá vaya todo bien", concluye.

Silvia García Herráez