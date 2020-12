Víctor García Tur: Propongo un juego de espejos entre Quebec y Cataluña

Barcelona, 14 dic (EFE).- El escritor barcelonés Víctor García Tur, que ha ganado esta noche el 61 Premio Sant Jordi de novela con la obra "L’aigua que vols", ha dicho que en su libro quería proponer "un juego de espejos entre las coincidencias y los contrastes entre Quebec y Cataluña".

Víctor García Tur gana el Premio Sant Jordi y Miquel Desclot el Carles Riba

Tras hacerse público el fallo del premio Sant Jordi, dotado con 60.000 euros, García Tur ha explicado que la novela invita al lector a "una fiesta en familia, con una madre poco amorosa, viuda desde hace diez años, que reúne en una casa de un remoto pueblo de Quebec a sus tres hijas con sus locuras, y al hermano pequeño, siempre protegido por ser el único macho".

El pretexto de la reunión es un aniversario que en teoría debería ser uno más, los 76 años de la madre.

"La novela va de aquello que no podemos decir, porque no tenemos valor suficiente, porque no nos dejan o porque no estamos a tiempo de decirlo" y el ganador ha aprovechado la frase para recordar que le preocuparía no decir que "esta mañana en Sants ha habido cuatro desahucios de cuatro familias".

Volviendo a su familia de ficción, García Tur la ha calificado de "familia disfuncional, en la que las cosas no se dicen y, por tanto, donde fallan cosas por no haber sinceridad".

Piensa el escritor barcelonés que aunque el lector "pueda ver esa familia como propia", en realidad es de Quebec, "un país extraño, una anomalía histórica, un reducto francófono en la América del Norte, con una ley que obliga a etiquetar en francés y no pasa nada, con una ley que hace que el francés sea lengua en la totalidad del Canadá y no pasa nada, y con dos referéndums (de independencia), una cosa extraordinaria".

La intención al situar la narración en aquel lugar remoto de Canadá es "hacer un juego de las seis diferencias, comparando el caso catalán y el quebequés y ver que nunca acaba de ser lo mismo".

Y ha añadido: "Justamente desde el independentismo o desde el activismo en favor de la lengua catalana tendemos a reflejarnos en otras realidades, sea el País Vasco, Irlanda del Norte, Kurdistán o lo que toque y siempre vemos que nunca acaba de ser lo mismo".

García Tur ha asegurado que "por mucho que la novela esté hablando de una gente que vive en Quebec y que hable de una gente que vive en los años 90 del siglo pasado, que hable de los problemas ecológicos que son nimiedades comparado con lo nuestro, por mucho que hablen en francés en casa y otros hablen en inglés, y unos quieran un país así y otros lo quieran asá, esta novela, a pesar de todo, habla de nosotros".