Victoria's Secret volverá a celebrar sus famosos desfiles de lencería

Nueva York, 19 jul (EFE).- La firma de lencería Victoria's Secret anunció este lunes que volverá a celebrar sus famosos desfiles, aunque subrayó que será un show diferente del que hacía hasta hace dos años, el cual ha sido fuertemente criticado en los últimos años por la imagen de extrema delgadez e hipersexualizada de la mujer que promovía.

"Nuestra intención es volver al negocio de los desfiles de moda de una manera culturalmente relevante", explicó en una teleconferencia con los inversores el director ejecutivo de la empresa, Martin Waters, que apuntó que "se redefinirá" el evento.

En 2019, Victoria's Secret canceló su popular desfile en el que conocidas modelos como Adriana Lima o Lily Aldridge, apodadas "ángeles", se paseaban por la pasarela ataviadas con grandes alas y conjuntos de lencería que dejaban poco a la imaginación.

Tras 24 años del evento, se decidió no volver a celebrarlo luego de recibir una oleada de críticas después de que la empresa se negara a incluir a modelos de tallas grandes ni maniquíes transgénero.

Waters no detalló cuándo se empezarían a celebrar de nuevo los desfiles, pero sus comentarios se producen cuando se trata de renovar la imagen de la compañía de cara al lanzamiento, el próximo mes, de una nueva compañía de lencería de tallas grandes por parte de L Brands, la empresa matriz de Victoria's Secret.

Además, como parte de la nueva Victoria's Secret, la empresa anunció la eliminación de las "ángeles" y el lanzamiento de una campaña en la que contaría con importantes figuras femeninas del mundo del deporte, de los negocios o del arte, como la futbolista Megan Rapinoe, la esquiadora de 17 años Eileen Gu, y la inversora y actriz Priyanka Chopra Jonas.

La empresa también presentó este lunes un nuevo video de marketing, en el que aparecían imágenes de mujeres de talla grande y de color, y un cambio en su eslogan, que reza "You are welcome here" (Eres bienvenida aquí).

Asimismo, ofrecerá ropa interior de maternidad por primera vez, además de prendas para moldear la figura.