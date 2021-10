Victoria Vinuesa: guionista, mujer, española y con 4 cintas en marcha en EEUU

Madrid, 2 oct (EFE).- Victoria Vinuesa, psicóloga y escritora, es la única española que "siendo mujer y extranjera" ha conseguido "colar" cuatro guiones originales en el mercado de Hollywood, cuatro películas que ya están en marcha, ha contado en una entrevista con Efe, muy diferentes entre sí, pero todas comerciales.

Porque en EEUU, explica la emprendedora, "o eres muy flexible o se buscan otra cosa".

"Al principio es muy chocante -señala-, porque ves que todo lo mercantilizan, pero yo me adapto a lo que haya, no soy muy estricta, yo siempre estoy dispuesta a cambiar".

Eso sí, puntualiza que sus aspiraciones como guionista pasan por "aportar algo bueno, aunque sea una historia muy comercial. Tengo claro -agrega- que el negocio es el negocio, y si no es comercial, aquí te lo comes, a no sea que ya seas muy famoso y entonces ya aspires a un Óscar, pero no para ganar dinero".

"Tener un proyecto en marcha en EEUU ya es difícil, pero tener no uno, sino cuatro, siendo extranjera, española, mujer y no viviendo allí, porque ya me he venido a España, es como un prodigio", se admira ella misma.

La explicación dice, no es "un buen padrino, que no tengo", se ríe, sino el trabajo incesante: "Me lo curro, ¿eh?, y no paro hasta tener un guion de la máxima calidad", afirma.

Vinuesa nació en Oviedo, en 1974, se licenció como psicóloga y empezó a escribir libros sobre crecimiento personal y bienestar. Un día recibió el encargo de buscar a alguien que transformara una novela en guion; tras buscar y "pedir presupuestos", decidió hacerlo ella misma. De esto hace quince años.

Se hizo un par de cursos y descubrió que se le daba muy bien. Comenzó una nueva carrera, pero sus guiones eran "demasiado buenos para España", cuenta enfadada que le pusieron más de una vez como excusa para cerrarle el paso en su tierra.

"En aquel momento ya me di cuenta de que el mercado español estaba muy limitado en propuestas de este tipo, así que me fui a Los Ángeles donde he estado trabajando desde entonces".

Y en Estados Unidos, Victoria se ha convertido en una "rara avis": es la única mujer y la única española que tiene en producción cuatro proyectos simultáneos escritos por ella.

Son "62 hours", de Marc Goldberg (CEO de Signature Entertaiment), "una peli de acción que escribí antes del covid y hablaba de una pandemia; evidentemente, la estoy reescribiendo porque a nadie le apetece ahora historias con virus", señala la guionista.

"Es la historia de dos hermanos gemelos que llevaban 15 años sin verse. Uno de ellos se contagia de un virus que él mismo estaba investigando en Colombia, un arma bacteriológica. Hemos tenido que cambiar todo y adaptarla a los tiempos que corren -suspira-; ahora ocurre en Europa y el virus es un veneno".

A la vez, "See You on Venus", una "road movie" producida por Brian Pitt (productor de la exitosa franquicia "After".

"Aquí un chico tiene un accidente en el que muere su mejor amigo; está desesperado, se quiere suicidar y aparece una chica que le manipula y le amenaza con hacerse ella misma lo mismo que él haga. Tiene un toque cómico, dulce", explica Vinuesa, que ha situado parte de la historia en España.

"De este guion, que escribí y vendí en 15 días, también he escrito la novela", añade la asturiana.

"Love or Not To Love", que dirigirá Frank Coraci ("El chico ideal") "es una comedia romántica transcultural: un escritor americano va a Italia en busca de inspiración y se enamora de una italiana. Es una historia cómica, pero profunda, con esa profundidad que les gusta a los americanos".

Y la cuarta, es "justo lo que necesita el mercado: pocos personajes, poco presupuesto. "The Ticket", que dirigirá John Curran ("El velo pintado") es una "dramedy" (mezcla de drama y comedia) en época de poscovid.

"Son cuatro amigas y un amigo se reencuentran después de mucho tiempo confinados. Todos tienen serios problemas económicos, pero de repente, ganan la lotería y el billete desaparece; y ahí pasa de todo".

"Me encanta la ciencia ficción, y puedo escribir de cualquier cosa, mientras no sea horror o terror -puntualiza-. Mis guiones contienen todos un mensaje profundo, y todos mis personajes están muy desarrollados para que sea una historia que no te deje indiferente, como dicen allí, que sea muy "touching".

Alicia G. Arribas