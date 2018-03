Sony cancela la venta de 'Super Seducer', un videojuego machista promocionado como un manual para ligar con mujeres

Sony ha cancelado la venta 'Super Seducer', un videojuego que pretende ser un manual para ligar con mujeres y que ha generado un gran revuelo en los últimos meses por su misoginia y su machismo, según han informado varios medios. Aunque no verá la luz para Play Station 4, su versión para PC, distribuida en Steam, continúa disponible.

'Super Seducer' se ha promocionado como "el simulador de seducción más realista del mundo". "Si alguna vez te has quedado sin cosas que decir, has estado atrapado en la 'friendzone' o no sabes cuándo dar un paso adelante, este juego cambiará tu vida amorosa para siempre", reza en su descripción en Steam. "No importa quién seas, tu edad o tu aspecto. Cuando acabes de jugar a 'Super Seducer, serás capaz de atraer a mujeres que antes parecían inalcanzables". Está creado por Richard La Ruina, un empresario británico que se vende como un "coach del ligoteo" y realiza cursos para hombres sobre cómo deben comportarse con las mujeres. Es también el autor de 'El arte natural de la seducción' y ahora se ha convertido, de hecho, en el propio protagonista del título.

Grabado como una película interactiva con actrices y el propio La Ruina, el jugador se encuentra en varios escenarios -desde la calle a un bar o una oficina- donde tiene que intentar tener citas con las mujeres con las que se cruza a través de diferentes opciones y diálogos. Cuando se toman malas decisiones, su creador aparece en un vídeo y analiza qué es lo que se ha hecho mal y aconseja cómo se debe actuar. Por ejemplo, en la cafetería el jugador puede decidir para romper el hielo con dos mujeres entre preguntar si están hablando de él mismo ("si te dicen que no, pregúntales por qué no"), pedir que ayuden a escoger un regalo para una amiga, acecharlas sigilosamente detrás del sofá, decir que las reconociste de la escuela o enseñarles el pene.

Captura del videojuego 'Super Seducer'

'Super Seducer' salió a la venta el pasado día 6 rodeado de críticas por promover comportamientos tóxicos y varias webs especializadas han publicado las primeras críticas al respecto. "No es una broma graciosa, es una realidad aterradora de una cultura misógina", escriben en Rock Paper Shotgun. "Richard La Ruina es tan terrible en el que asegura que es su talento, tan incapaz de mantener siquiera una conversación guionizada con una actriz a la que pagan por fingir que le gusta, que revela de inmediato lo estúpido del concepto desde el principio y muestra la verdadera cara sombría de este movimiento".