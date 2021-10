Viggo Mortensen viajará a la guerra de Vietnam con la cinta "Two Wolves"

Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El actor Viggo Mortensen viajará a la guerra de Vietnam con "Two Wolves", una película del director Alex Gibney y en la que compartirá protagonismo con Caleb Landry Jones.

La revista Variety explicó este jueves que "Two Wolves" recordará la historia de Hugh Thompson, un piloto de helicópteros que impidió una matanza de civiles en suelo vietnamita por parte de las tropas estadounidenses.

Sin embargo, a su regreso a Estados Unidos, Thompson tuvo que afrontar una investigación por parte de las fuerzas armadas.

El realizador Alex Gibney es uno de los documentalistas más reputados del momento.

Ganador del Óscar a mejor documental por "Taxi to the Dark Side" (2007), su carrera incluye también otros títulos de no ficción muy destacados como "Enron: The Smartest Guys in the Room" (2005), "Steve Jobs" (2015), "Going Clear: Scientology & the Prison of Belief" (2015), "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" (2019) o "El crimen del siglo" (2021).

Gibney se ha acercado en muy contadas ocasiones a la ficción, donde ha dirigido capítulos de series como "The Looming Tower" o "Billions".

"Desde el documental 'Enron' he hecho películas sobre gente que abusa de su poder. Pero 'Two Wolves' va de dos hombres que lucharon contra eso", dijo Gibney.

El realizador recalcó que quería hacer esta película desde hace siete años.

Por su parte, Mortensen ha sido candidato en tres ocasiones al Óscar por "Promesas del este" (2007), "Captain Fantastic" (2016) y "Green Book" (2018), pero en ninguna de ellas se pudo hacer con la estatuilla.

Nacido en Estados Unidos, de origen danés y con fuertes lazos hispanos tanto con Argentina como con España, Mortensen alcanzó la fama en todo el mundo por su papel de Aragorn en la triunfal saga sobre "El señor de los anillos" que dirigió Peter Jackson.

En 2020 presentó "Falling", su debut como director.

Entre sus proyectos futuros sobresalen "Thirteen Lives", una película sobre el famoso rescate en 2018 de doce niños y un tutor que estaban atrapados en una cueva en Tailandia; y "Crimes of the Future", el nuevo trabajo del cineasta David Cronenberg.