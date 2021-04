El vino toma protagonismo en Madrid Fusión con un congreso paralelo

Madrid, 30 abr (EFE).- El vino tendrá protagonismo propio durante la cumbre gastronómica internacional Madrid Fusión con el congreso paralelo MF The Wine Edition, que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio y mostrará nuevas tendencias y talentos del sector a través de ponencias, mesas redondas y catas.

Este I Congreso Internacional del Vino tendrá un espacio propio en Ifema y se podrá seguir también de forma virtual, al igual que todo el contenido de Madrid Fusión, ha informado la organización en una nota.

Vinos naturales y de lujo, el papel de las casas de subastas, el auge del sake en las cartas de los restaurantes, cómo acompañar hamburguesas o pizzas con vinos, la importancia del viñedo para el envejecimiento o la relación entre los cambios en el clima y el carácter de los vinos son algunos de los temas propuestos.

Además de la presentación del IV Libro Bullipedia dedicado al vino a cargo del sumiller Ferran Centelles, participarán como ponentes en Madrid Fusión The Wine Edition (MF WE) 2021 Peter Sisseck, creador de Dominio de Pingus, unos de los vinos más valorados de España; el revolucionario del Douro Dirk Niepoort o Josep Roca, sumiller de El Celler de Can Roca.

Las mejores cartas de vinos de restaurantes españoles serán analizadas por José Polo (Atrio, Cáceres), Rafael Sandoval (Coque, Madrid), Mohamed Benabdallah (Etxebarri, Vizcaya) y José Antonio Navarrete (Quique Dacosta, Valencia), que tendrán su réplica con charlas sobre las mejores bodegas de restaurantes del mundo.

En mesas redondas los cocineros y sumilleres de Ambivium, Abadía Retuerta y Disfrutar explicarán sus trucos para crear el maridaje perfecto, expertos analizarán las "mentiras del vino", habrá ponencias sobre los rosados internacionales, la cabernet sauvignon y las garnachas y se organizarán catas magistrales.

Al igual que Madrid Fusión reconoce a jóvenes con el premio Cocinero Revelación, The Wine Edition apuesta por ello en el ámbito del vino con el I Premio Juli Soler El Talento y el Futuro del Vino con el reconocimiento a diez jóvenes con proyección en los diferentes campos del sector, que entregará su hija, Rita Soler.

Homenajes a Carlos Falcó, Alfonso Cortina y Chelo Palacios, fallecidos en 2020, figuras que marcaron el sector vinícola español, completan un amplio programa diseñado por un consejo asesor formado por los Master of Wine Almudena Alberca, Pedro Ballesteros, Norrel Robertson y Andreas Kubach, además de expertos como Ferran Centelles (sumiller de elBulli) o la directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX España, María Naranjo.