La voz de la canción de La Casa de Papel, Embajadora de Filigrana de Gondomar

Lisboa, 3 dic (EFE).- La española Cecilia Krull, que da voz a la canción de cabecera de la serie "La Casa de Papel", "My Life Is Going On", será nombrada Embajadora de la Filigrana del municipio luso de Gondomar (Norte de Portugal) este sábado, un día después del estreno de la segunda parte de la quinta y última temporada de la serie.

"Es como del destino. En mi familia, la mitad es joyera y la otra mitad música y siempre ha estado muy presente la filigrana portuguesa como trabajo artesanal y tradicional precioso", cuenta a Efe la artista.

Además de interpretar los temas, a lo largo del fin de semana Krull conocerá la Ruta de la Filigrana y disfrutará en primera persona de este tipo de producción artesanal de Gondomar, uno de los territorios lusos conocido por la joyería y la elaboración perfecta y delicada de la filigrana.

"Estaba con unas ganas de venir a Portugal que no me las creía ni yo", asegura, aunque no es la primera vez que viene al país ibérico, pues ya en varias ocasiones ha trabajado en canciones con productores portugueses.

La cantante, de 35 años, que también ha puesto voz a temas de series como "El accidente" (2018), "Vis a Vis" (2019) o películas como "Tres Metros sobre el Cielo" (2010), se dio a conocer más en Portugal a raíz de la interpretación de la mítica "Grândola Vila Morena" junto con Pablo Alborán en "La Casa de Papel".

"Creo que me conocían un poquito antes por la cabecera de la serie y por "Agnus dei" - la canción de "Vis a Vis" - y porque tenía un poco de trayectoria en Portugal, pero ahora con "Grândola" imagina el pedazo de homenaje que le hemos hecho a Portugal desde la serie", cuenta.

La segunda parte de la última temporada de la serie española se ha estrenado este viernes y Krull (Madrid, 1986) versiona "Cant Take My Eyes of You", algo que le ha hecho "muy feliz".

"Hay canción nueva, hay aparición y, en fin, estoy en mi momento más a tope con "La Casa de Papel" con este final que es el principio de una nueva época" y es que a principios de año verá la luz su primer disco.

La carrera musical de esta artista madrileña comenzó con sólo siete años de edad con la participación en algunas producciones de Disney, donde continuó hasta los 14 años realizando sesiones de grabación y como actriz de doblaje.