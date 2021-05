La vuelta del público: principal reto de los museos en 2021

Madrid 18 may (EFE).- Reconectar con el público, transformarse en un espacio de encuentro y más presencia de lo digital. Estos son solo algunos de los muchos retos que los museos tienen por delante en 2021 y que tienen un único objetivo, que la gente vuelva a llenar sus salas. Directores de museo de toda España reflexionan junto a Efe sobre los desafíos que afronta el sector este incierto 2021.

Ha pasado más de un año desde que la pandemia transformara por completo el panorama de los museos y hoy, Día Internacional de los Museos, toca hacer balance.

Los museos han cambiado de manera radical: donde antes había bullicio de turistas y grupos escolares ahora solo hay silencio y salas medio vacías. Las pérdidas son millonarias y el sector hace frente a uno de sus años más complejos.

La Agencia EFE ha recabado los testimonios de los directores de los museos más importantes de España: ¿Cuál cree que es el principal reto de los museos tras la pandemia?, ¿Qué transformaciones han llegado para quedarse? y ¿Habrá una mayor presencia de lo digital? Estas son sus respuestas.

- Miguel Falomir, director del Museo del Prado.

"Los museos han demostrado que son más importantes que nunca. No podemos imaginar qué hubieran sido nuestros meses de reclusión sin la ayuda y el consuelo de las actividades culturales. Los museos han demostrado que son instituciones de pasado, de presente y, también, de futuro.

El principal reto ahora es recuperar al público, estamos en una octava parte de los visitantes y volver a recuperar su confianza es sin duda el mayor reto que tenemos para el escenario postpandémico. El elemento digital es una tendencia que había empezado antes de la pandemia, pero que es cierto que se ha intensificado y ha cobrado más visibilidad con motivo de ella, y que evidentemente seguirá”.

- Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

“Las cosas no van a seguir igual que antes de la pandemia, no lo van a ser y no lo pueden ser. Los museos deben ser mucho más solidarios, deben ser lugares de refugio, lugares en los que se puedan expresar diversas ideas, se puedan debatir en total libertad y deben ser lugares mas para ser habitados que para ser visitados.

Habrá que recuperar el tiempo que se nos robó, los museos se habían convertido en máquinas de producir eventos y ahora habrá que hacer que los proyectos sean de más largo plazo.

Con la pandemia hemos visto una aceleración de todo lo digital y obviamente eso está para quedarse. Pero, aunque esté para quedarse, no quiere decir que lo digital vaya a sustituir a lo presencial”

- Guillermo Solana, director del Museo Thyssen-Bornemisza.

“La pandemia ha sido una dura prueba para los museos. Hemos tenido que cambiar de la noche a la mañana nuestra programación. El primer éxito de todos ha sido haber mantenido abiertos los museos y la estupenda respuesta del público.

La vida virtual desde luego que ha llegado para quedarse y el principal reto que viene está relacionado con la gran transformación digital que implica aprender un nuevo lenguaje y crear una gran comunidad digital”

- Maribel López, directora de la feria ARCO.

“Los retos de los museos y de las ferias de arte, más que entenderlos como un reto los entiendo como oportunidades. El arte ahora nos ofrece espacios de encuentro, que sin duda son seguros. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de volver a encontrarnos con las obras.

La presencia de lo digital nos ha generado una nueva experiencia y seguirá siendo útil. Nos hemos dado cuenta de que sobre todo es útil cuando ya se ha establecido una relación previa. Lo virtual, sin duda, ha llegado para quedarse, es un espacio más, pero no es posible que sustituya de la experiencia ante el arte”.

- Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

“Hay que volver a reconocer la importancia de la comunidad que está cerca del museo, no pensar los museos solo para el turismo. Haremos bien en abrir el museo a quien venga de fuera, pero el perímetro del museo también es importante y esa será, probablemente, una de las grandes enseñanzas que nos traiga esa crisis.

Otro de los principales retos es hacer real el museo digital, la pandemia nos ha obligado a virtualizar la visita al museo y la forma de relación del visitante con la obra de arte. Esto viene para quedarse”.

- Nuria Guitart, directora del IVAM (Valencia).

“El gran reto es volver a convertirse en espacios de encuentro, en lugares para la contemplación y para el aprendizaje, pero también para la convivencia y la conversación. Debemos poner en práctica los mecanismos que hemos aprendido en este tiempo de confinamiento para intentar llegar a todos los públicos. Sobre el cambio tecnológico, la cuestión sería cómo plantear esa tecnología para que sea inclusiva, abierta y colaborativa”.

- Ferrán Barenblit, director del MACBA.

“El principal reto de los museos tras la pandemia es el mismo que el del conjunto de la sociedad: seguir luchando por una sociedad democrática, inclusiva, fraterna y resistir ante los riesgos involucionistas que tenemos ante nosotros.

Algunos de los cambios que ha traído esta pandemia han llegado para quedarse. Uno de ellos tiene que ver con nuestros cuerpos, con disfrutar con la presencialidad y entender que visitar un museo es una experiencia que no es sustituible por otra. Podemos hacer muchas cosas a distancia pero la experiencia de recorrer una exposición y estar delante de una obra de arte es difícil de trasladar.

- Helena Juncosa, directora del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.

“Los museos tienen que continuar repensándose y reinventándose con creatividad para poder otra vez conseguir estos públicos que se habían perdido.

Hay que fomentar la cultura y el arte en un entorno seguro, continuar con la adaptación digital, trabajar siempre con el entorno inmediato y, por supuesto, con un compromiso con la integración, la accesibilidad, la igualdad y la sostenibilidad. La transformación digital ha llegado para quedarse. Es un proceso en el que todavía hay que seguir trabajando”.

Celia Sierra